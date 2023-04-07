سلطان بن أحمد يشهد تخريج الدفعة الأولى من برنامج المتحدث الرسمي

المصدر: الشارقة – البيان

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، حفل تخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج المتحدث الرسمي الذي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وذلك في مسرح المجاز.

واستهل الحفل بعرض مرئي تناول فكرة البرنامج وانطلاقته، والمراحل المتعددة التي مر بها وكيفية اختيار المشاركين والمدربين، وذلك لتحقيق أهداف البرنامج الطموحة، والتي استهدفت المتحدثين الرسميين من مختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات المحلية الحكومية في إمارة الشارقة.

وألقى بعدها طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، كلمة قدم فيها الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، على رعاية وتبني المجلس لمشروع برنامج المتحدث الرسمي ودعم سموه المتواصل له.

تقدير

كما قدم الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، على متابعة سموه الدائمة للمشروع، وتشريف سموه للحفل وتكريم الخريجين.

وتناول طارق علاي في كلمته أهداف البرنامج، مشيراً إلى أنها منبثقة من رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأضاف: حرصنا منذ إعداد برنامج المتحدث الرسمي على أن تركز منهجية المشروع إلى العمل بروح الفريق الواحد ضمن رؤية وخطابٍ موحد لتحقيق الرؤية الشاملة للشارقة. ووضعنا أهداف المشروع التي تم المضيّ بها على مدى 3 مستويات ضمن برامج تدريبية مكثفة لقناعتنا بأهمية المتحدث الرسمي، كونه التجسيد الاعتباري والمهنيّ للمؤسسة ونافذتها نحو العالم، خاصة في أوقات الطوارئ والأزمات.

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