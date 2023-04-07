نهيان بن مبارك: القيادة تضع الرعاية الصحية أولوية

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، احتفالية كبيرة لتكريم أطبائه وكوادره المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية، وذلك بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وحسن جاسم النويس نائب رئيس مجلس الإدارة لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي والرئيس التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية.

احتفاء

واحتفت الفعالية بإنجازات الأطباء في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وجميع أعضاء فريق عمله الذين أسهموا بدور محوري في الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، كما تم تكريم كوادر الرعاية الصحية لمساهمتهم الكبيرة في خروج دولة الإمارات من جائحة (كوفيد19)، مع الإشادة بالمرونة التي أظهروها خلال تلك الفترة العصيبة، والجهود التي بذلوها للعناية بصحة كل المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «لمسنا على مدى سنوات ما يقوم به الأطباء ومن خلفهم جميع العاملين بالمستشفى، من رعاية وتعاطف مع المرضى بأعلى جودة، حيث يستمر الجميع في عملهم بإتقان وتفان لتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية الممتازة، وأنا على قناعة راسخة بأهمية وجود مستويات عالية من الرعاية الصحية عالية الجودة ضرورية لنمو المجتمعات وازدهارها، لذا نحرص جميعاً على صحة ورفاهية جميع السكان في أبوظبي وخارجها، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي الذي يعنى بصحة الإنسان، وهو اهتمام يحظى بتقدير عميق واحترام من قبل الجميع».

تقدم

وأضاف معاليه: «نحن على قناعة تامة في دولة الإمارات بأن الصحة من الأمور المهمة لتحقيق التقدم، وهي أساس التنمية الناجحة والازدهار، وإن قيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ملتزمة التزاماً راسخاً بدعم وتعزيز قطاع الرعاية الصحية في الدولة، حيث يتم التعامل مع الصحة العامة والرعاية الطبية كأولويات أساسية، وإن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تهدف دائماً إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال من خلال تقديم أفضل رعاية صحية في منطقتنا، الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع من الأطباء الأكفاء والكوادر الطبية المتميزة، ونرجو أن يكون للإمارات إسهاماتها على المستوى العالمي، فالدولة بفضل الله أصبحت في فترة وجيزة مركزاً مهماً وموثوقاً للتميز في الرعاية الصحية الشاملة في المنطقة والعالم».

وسلط الحفل الضوء على الخبرات والتخصصات العديدة التي يتمتع بها فريق الرعاية في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، ودور أفراده البنّاء في تقديم الرعاية لأكثر الحالات الصحية تعقيداً في دولة الإمارات والمنطقة عموماً.

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