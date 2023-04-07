«كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون مع «سيمنس للطاقة»

المصدر: دبي- البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، وفداً رفيع المستوى من «سيمنس للطاقة» ضم آن لور دي شامارد، عضو المجلس التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة، وديتمار سيرسدورفر، المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة في الشرق الأوسط ودولة الإمارات، في إطار جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لتعزيز التعاون مع شركائها الاستراتيجيين وتبادل أفضل الخبرات والتجارب مع كبرى الشركات العالمية. حضر الاجتماع من جانب الهيئة المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز.

خدمات عالمية

وأوضح معالي الطاير خلال الاجتماع أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعمل على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في استشراف المستقبل وتطوير الخطط الاستباقية بعيدة المدى لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة وابتكار التقنيات الإحلالية التي تسهم في توفير خدمات عالمية المستوى تعزز جودة الحياة في دبي.

وتطرق معاليه للمشاريع الاستراتيجية التي تقوم بها الهيئة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، وذلك تحقيقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، حيث تعمل الهيئة على تنفيذ مشاريع واعدة في الطاقة النظيفة والمتجددة وتحلية المياه، انسجاماً مع رؤيتها في أن تصبح مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقیق الحیاد الكربوني بحلول عام 2050. وتولي الهيئة أهمية كبرى للبحوث والتطوير في مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة ومن أهمها الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وذلك في إطار دعم استراتيجية دبي للابتكار.

شريك استراتيجي

ومن أبرز مشاريع الهيئة لتحقيق هذه الأهداف مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030. وقالت دي شامارد: «كشريك استراتيجي لهيئة كهرباء ومياه دبي، نحن فخورون بإنجازاتنا وتعاوننا المشترك على مدى السنوات الماضية، حيث تسهم تقنيات سيمنس للطاقة في أكثر من 42% من إجمالي القدرة الإنتاجية لهيئة كهرباء ومياه دبي، ما يضمن طاقة موثوقة وبأسعار معقولة ومستدامة لأكثر من 3.5 ملايين شخص يعيشون في دبي.

كما قمنا، بالتعاون مع الهيئة، بتطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والتي تعد الوحيدة من نوعها التي يتم تنفيذها على نطاق صناعي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا».

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