«مجلس الشارقة الرمضاني» يناقش «الأعمال والاستدامة»

المصدر: الشارقة- وام

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أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، أهمية عدم التعامل مع الاستدامة كمفهوم رائج، وضرورة تعزيز الوعي والالتزام والأثر الإيجابي على الكوكب، وتوسيع آفاقه خارج نطاق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، المقرر عقده بمدينة إكسبو دبي في شهر نوفمبر المقبل.

وقالت «نعمل في الشارقة على تعزيز التوازن والانسجام في علاقتنا مع الأرض، وإطلاق مجموعة من الحملات، يشارك في تنفيذها عدد من الهيئات الحكومية والخاصة، والمؤسسات التعليمية في الإمارة، مثل حصاد القمح الخالي من المبيدات الحشرية، ضمن مشروع «سبع سنابل»، في منطقة مليحة بالشارقة، وحظر المواد البلاستيكية غير القابلة لإعادة الاستخدام، وتأسيس أول منشأة في الإمارات لإعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية».

جاء ذلك خلال حضورها مساء أمس «مجلس الشارقة الرمضاني 2023»، الذي نظمه كل من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، ومركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، تحت شعار «تركيبة النجاح: حيث تلتقي الأعمال بالاستدامة».

وجمع المجلس نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وقادة الفكر وصناع التغيير، موفراً لهم منصة للحوار وتوحيد الرؤى والجهود التي تعزز من قيم وممارسات الاستدامة، في مختلف القطاعات والصناعات، واستحداث خيارات أعمال صديقة للبيئة وآمنة لمستقبل العالم.

وأثنى ماجد السويدي، المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف COP28، على جهود الشارقة، بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز الممارسات المستدامة، مؤكداً أن سموه قاد الإمارة على مدى عقود من الزمن، من خلال تأسيس وتطوير العديد من المبادرات التي عززت مستقبل الاقتصاد.

وأشار السويدي إلى أن الإمارات تسعى لتكون قمة المناخ «كوب 28»، فرصة مزدوجة لمواجهة قضايا التغير المناخي، وتأسيس أجيال ملتزمة بحماية البيئة، والممارسات المسؤولة.

منهج حياة

من جانبه، أكد عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التزام الوزارة بالاستدامة كمنهج حياة، من خلال تعزيز التكنولوجيا في رفع مستوى كفاءة الأعمال المستدامة، والعمل على خلق سياسات ومعايير تروج للاقتصاد الأخضر، موضحاً أن الوزارة تتطلع إلى خلق اقتصاد يعتمد على الاستدامة، ويدعم مبادرات الطاقة المتجددة.

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