استراتيجية توعوية تعزز جهود المنظومة الصحية

المصدر: الشارقة - البيان

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نجحت إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، في دعم وتعزيز الصحة من خلال تحقيق إنجازات نوعية كبيرة خلال عام 2022، عبر اعتماد استراتيجية عززت من جهود المنظومة الصحية بإمارة الشارقة، والدولة، حيث استفاد من التوعية الصحية 10766 فرداً، على مدار 113 جلسة تثقيفية، وقدمت خلالها 403 استشارات تغذوية، ونشر 16 كتيباً إلكترونياً باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى نشر 79 مادة فيلمية توعوية تفاعلية، و701 منشور اجتماعي، وشاركت العالم بالاحتفال بـ77 يوماً عالمياً.

وتضمنت جهود إدارة التثقيف الصحي في البرامج الرئيسية، مؤتمر صحتي التاسع، الذي أتى تحت شعار «نحو حياة صحية» وحضره 1800 من المشاركين المستهدفين، كما حرصت الإدارة خلال 2022 على استكمال تطبيق برنامج «وازن» الذي يعمل على تطبيق معايير العمل الصحية في مؤسسات الشارقة الحكومية وفقاً لأفضل المعايير العالمية، وشاركت إدارة التثقيف الصحي بنحو 3.155 مشاركاً في المعارض والمهرجانات.

وفيما يخص الجمعيات الداعمة للصحة فقد بلغ عدد المشاركين في أنشطة أصدقاء السكري 27.115، والمشاركين في جمعية أصدقاء مرضى الكلى 13.851، ووصل عدد المشاركين في أنشطة جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل إلى 6.861، وارتفعت أعداد المشاركين في أنشطة جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية إلى 6.587.

ثروة

وقالت إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة: إن احتفال الدولة بـ«يوم الصحة العالمي» يأتي انطلاقاً من إيمان قيادة الدولة الحكيمة بمكانة الإنسان باعتباره أغلى ثروة وهو أساس التنمية ومحركها لتضع صحة وسلامة المجتمع في مقدمة أولوياتها.

وأشارت إلى أن الشارقة حريصة على تقديم نموذج يحتذى به في المنطقة والعالم على صعيد الاهتمام بالقطاع الصحي.

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