«صحة دبي» تستحدث غرفة للمعرفة في تطبيق الموظف الذكي

المصدر: دبي - البيان

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استحدثت هيئة الصحة بدبي مصدراً للمعرفة والاطلاع في التطبيق الذكي لموظفي حكومة دبي، وذلك بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، مواكبة للتحولات السريعة التي يشهدها مجتمع المعرفة والتحولات الرقمية المذهلة في الدولة.

وتأتي المبادرة الجديدة «غرفة المعرفة» من خلال التطبيق، ويستفيد منها موظفو هيئة الصحة بدبي، حيث سيكون بمقدور كل موظف قراءة مجموعة من الكتب الإلكترونية القيمة، التي تستهدف إثراء فكره وعقله وتنويع معارفه في مختلف المجالات والتخصصات.

كما أعلنت هيئة الصحة بدبي أيضاً عن تخصيص «غرفة الأخبار» على التطبيق الذكي للموظفين، بهدف إحاطة المنتسبين لها بكل الأنباء والمعلومات والأنشطة المتصلة بعملهم والقطاع الصحي بوجه عام.

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وقالت فاطمة عباس، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في هيئة الصحة بدبي: إن الهيئة تحرص دائماً على تنفيذ المبادرات والأفكار المبتكرة التي من شأنها دعم مجتمع المعرفة والتحولات الرقمية، وهي لا تدخر وسعاً في سبيل ذلك.

وأوضحت أن الهيئة تولي التنمية المهنية والمعرفية لموظفيها جل اهتمامها، وتعمل بشكل مستمر على تمكينهم من الأدوات والأساليب التي تعزز كفاءتهم الشخصية، وتجعلهم على درجة عالية من العلم والثقافة، لافتة إلى أن استحداث «غرفة المعرفة» يُعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

وأعربت عن تقدير «صحة دبي» لهيئة دبي الرقمية وتعاونها المثمر الذي يتيح آفاقاً رحبة لتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات، مؤكدة أن «دبي الرقمية» لها دورها البارز وإسهاماتها المميزة فيما نشهده من طفرات رقمية متلاحقة.

بدوره، أشاد مطر الحميري، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، بهذه الخطوة، مؤكداً أن صحة دبي كانت على الدوام، وما زالت، من الدوائر الرائدة والنشطة في تطبيق مفاهيم التحول الرقمي ونشر التوعية عبر القنوات الرقمية. وتأتي «غرفة المعرفة» التي أطلقتها بالتعاون مع دبي الرقمية في هذا السياق لتشكل إضافة جديدة توفر لموظفي هيئة الصحة بدبي إطلالة على التطورات في القطاع الصحي، ونحن في دبي الرقمية نؤكد التزامنا بدعم مثل هذه المبادرات التي تصدر عن الجهات الحكومية وتنفيذها عبر تطبيق «الموظف الذكي».

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