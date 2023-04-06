«كهرباء و مياه دبي» راعياً بلاتينياً للنسخة الثامنة لمعرض «التصميم للأمل»

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مبادرة المنال الإنسانية عن مشاركة هيئة كهرباء ومياه دبي كراعٍ بلاتيني للنسخة الثامنة من المعرض الخيري "التصميم للأمل" المقام بنادي دبي للسيدات وتخصص عائداته لدعم الجهود الهادفة إلى دمج التعليم في أجندة المناخ العالمي بالتعاون مع "دبي العطاء" جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وذلك من خلال أنظمة التعليم المُحوّلة التي يمكن أن تدفع بالتنمية البشرية نحو مستقبل مزدهر ومستدام للجميع.

ويدعم معرض "التصميم للأمل" منذ انطلاقته عام 2013 العديد من المشاريع الإنسانية والتنموية ذات الأثر المستدام والتي تشكل علامة فارقة في حياة المستفيدين منها داخل وخارج الدولة تماشياً مع النهج الخيري والتنموي لدولة الإمارات والتزامها المستمر بالتفاعل مع القضايا العالمية المُلحة.

وأشاد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي بمبادرة المنال الإنسانية التي أطلقتها حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة ورئيسة نادي دبي للسيدات .. مؤكدا أن المشاريع المستدامة لهذه المبادرة الرائدة تعكس الدور الفاعل للمرأة الإماراتية في دعم المنظومة المتكاملة والمستدامة للعمل التطوعي والإنساني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب معالي سعيد الطاير عن سعادته بتقديم الرعاية مجدداً للمعرض الخيري "التصميم للأمل" الذي يركز هذا العام على دعم الجهود العالمية الرامية لدمج قضايا المناخ في المناهج والمنظومات التعليمية وتمكين الفتيات في هذا المجال من خلال تزويدهن بالمهارات والأدوات التعليمية اللازمة لتعزيز إسهاماتهن في جهود التعامل مع قضايا تغير المناخ وتعزيز مشاركتهن في صنع مستقبل أكثر استدامة لأجيالنا الحالية والقادمة لا سيما في "عام الاستدامة" في دولة الإمارات والذي تستضيف خلاله الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP28/ في شهر نوفمبر القادم بمدينة إكسبو دبي.



وأضاف ان رعاية الهيئة لمعرض "التصميم للأمل" تأتي ضمن جهودها لدعم المبادرات الوطنية وتعزيز مشاركة المرأة في زيادة وعي النشء بقضايا التغير المناخي في إطار رؤية هيئة كهرباء ومياه دبي كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

من جانبها أكدت سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب على النهج الراسخ لدولة الإمارات في التفاعل مع الاحتياجات الإنسانية والتنموية حول العالم وحرصها على وضع خطط متكاملة للاستجابة لها والمساهمة المؤثرة في إيجاد حلول لتحديات الحاضر والمستقبل بما يعود بالخير على البشرية جميعاً بمشاركة مستمرة من المجتمع والقطاعين الحكومي والخاص.

كما أكدت سعادتها على دور مبادرة المنال الإنسانية المستمد من الرؤية الإنسانية لحرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة ورئيسة نادي دبي للسيدات ومساعي سموها الإنسانية المتواصلة على الصعيدين المحلي والعالمي وجهودها الملموسة في تمكين النساء والفتيات خاصةً في المجالين التعليمي والاقتصادي بما يعود بالخير والمنفعة عليهن وعلى أسرهن ويسهم في تنمية وازدهار مجتمعاتهن.

وأشادت سعادة منى المري برعاية هيئة كهرباء ومياه دبي لمعرض "التصميم للأمل" الذي تنظمه مبادرة المنال الإنسانية مؤكدةً أن هذه الرعاية والمشاركة تأتي في إطار الجهود المستمرة للهيئة في تعزيز الاستدامة داخل الدولة من خلال مشاريع وأنظمة متطورة تواكب مستجدات العصر وتستعد لتحديات المستقبل مثمنةً مساهماتها في ساحة العمل الإنساني والخيري على مدى السنوات الماضية.

وأضافت "أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعد نموذجاً مشرفاً للعطاء الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات والمستلهم من النهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه والرؤية الإنسانية لقيادتنا الرشيدة وحبها للخير وتشجيعها للعطاء".

ويقام معرض "التصميم للأمل" في نادي دبي للسيدات من الساعة 8 مساء حتى الساعة 12 منتصف الليل خلال الفترة من 5 إلى 7 أبريل الحالي ويشتمل على تشكيلة متنوعة من العبايات والملابس النسائية التي تبرعت بها مجموعة من المصممات الإماراتيات ودور الأزياء في الدولة إضافة لتشكيلة من المجوهرات والإكسسوارات وتتاح المعروضات للبيع بأسعار تشجيعية للزائرات من السيدات والفتيات.

وتشارك في المعرض أكثر من 18 مصممة إماراتية ودار أزياء منها: نفس فيز بوتيك سلمى بن عمر موزة كولكشن 199x20 بلوم ديزاين أنا مي ديزاين بلانس 8.3 بيرلاتو جميلة الكريشي ميار باي أمل زهرة كرمستجي حرف ونقش ماس سمية بكار صولا وفالورا.

وساهم المعرض طوال مسيرته في دعم العديد من القضايا الإنسانية والبرامج التنموية والتعليمية والصحية حيث تم تخصيص ريع نسخته الأولى عام 2013 لدعم مشروع "نور الحياة" لعلاج الإعاقة البصرية في مناطق مختلفة من العالم بالتعاون مع مؤسسة نور دبي وفي عام 2014 أسهم ريعه في مبادرة "سُقيا الإمارات" التي استهدفت توفير مياه الشرب الصالحة لخمسة ملايين شخص في البلدان التي تعاني نقص المياه. أما في عام 2015 فقد أسهم في مبادرة "الإمارات لصلة الأيتام والقصر" التي استهدفت شريحة مهمة من المجتمع الإماراتي كما دعم المعرض في عامي 2018 و 2017 حملة "لتعليمها" لدعم تعليم الأطفال وخصوصاً الفتيات في الدول النامية كما شارك المعرض عام 2019 في دعم حملة "حجوزات 2030" التي أطلقتها "دبي العطاء" لتوفير فرص التعليم والتأهيل للأطفال والشباب المستفيدين من دعم المؤسسة وشارك المعرض العام الماضي في دعم برنامج العناية بصحة العيون الذي نفذته مؤسسة نور دبي في ولاية كاتسينا بجهورية نيجيريا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز