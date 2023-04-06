محاكم دبي تنظم «الملتقى الأول لمحكمة التنفيذ مع المجتمع»

المصدر: دبي - وام

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نظمت محاكم دبي «الملتقى الأول لمحكمة التنفيذ مع المجتمع» حول شرح الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام المدنية في إمارة دبي، ضمن المبادرة التوعوية «خلك قانوني» في مجلس الخوانيج، بمشاركة القاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ، وعدد من قضاة محكمة التنفيذ.

وإبراهيم الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ، وذلك حرصاً من محاكم دبي على نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع؛ تحقيقاً لرؤية محاكم دبي «محاكم رائدة متميزة عالمياً».

وأكد القاضي خالد المنصوري أهمية الملتقى في نشر الوعي لدى أفراد المجتمع، وإسهامه في توسيع وعي كل شرائح المجتمع وتسليط الضوء على أهم البنود القانونية لدى المعنيين، لتحقيق فهم متكامل لبنود القانون وروحه وخصائصه، لافتاً إلى أن هذه المبادرة توفر مظلة واضحة في الثقافة القانونية.

كما أكد أهمية الملتقى في التواصل المباشر مع الجمهور والرد على جميع استفساراتهم، والاستماع إلى ملاحظات المجتمع، إلى جانب طرح السلسلة التطويرية المقبلة، لتحقيق عدد من الأهداف المستقبلية، من أهمها زيادة الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، و‏توضيح النصوص القانونية للأفراد بشكل يسهل عليهم فهمها، كذلك ‏طرح مواضيع لها أهمية في الشأن العام والمصلحة العامة.

وتحليل المواضيع بطريقة قانونية وبيان الرأي فيها بتجرد، ولتطبيق أفضل الاستراتيجيات والسياسات لتطوير القطاع القضائي والتحول نحو التميز الحكومي وفقاً للتوجهات العليا في الدولة من خلال تقديم منظومة متكاملة من المبادرات التطويرية ترقى لأفضل المعايير والممارسات العالمية في مجالات التميز والتطوير.

وأشار إلى حرص محاكم دبي على تطوير عدد من المبادرات النوعية الخاصة بإجراءات التنفيذ، من أجل الوصول إلى أفضل تجربة للمتعامل تضمن سرعة تنفيذ الأحكام وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية والسرعة في إنجاز إجراءات التقاضي، وتضمن في الوقت نفسه حقوق المتقاضين، وذلك في إطار مبدأ سيادة القانون، بهدف تحقيق رؤية محاكم دبي بأن تكون الأفضل في العالم.

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