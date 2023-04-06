قائد عام شرطة الشارقة يتعرف إلى خدمات مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية

المصدر: الشارقة- البيان

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زار اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية. وكان في استقباله خليفة إبراهيم السليس المدير التنفيذي للمؤسسة، وذلك للاطلاع على أعمال المؤسسة، وبحث سبل تطوير التعاون الأمني، وتبادل الخبرات، لترسيخ آفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين..

وتضمنت هذه الزيارة جولة تعريفية في مرافق المؤسسة للتعرف إلى خدماتها، وشملت الجولة معرض الابتكار، الذي يجمع أحدث مشاريع المؤسسة، والخدمات والتقنيات الأمنية المبتكرة، ومن ثم زيارة مختبر الأنظمة والمعدات الأمنية، للاطلاع على أحدث الابتكارات التقنية والخدمات التي تنفذ في المختبر، كونه المختبر الذي يدار من قبل الكوادر الإماراتية في المؤسسة، ويعتبر المختبر الأول من نوعه في المنطقة، حيث لا يقتصر دوره على فحص وترخيص النظم الأمنية فقط، بل يتم اختراع وابتكار أنظمة فحص، تعتبر الأولى من نوعها لمختلف الأجهزة الأمنية.

كما قام بزيارة مكتب اعتماد المخططات الأمنية، للتعرف إلى الإجراءات والنظم المستخدمة لتقديم خدمة اعتماد التصاميم الأمنية للمنشآت التجارية في إمارة دبي.

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