معهد الابتكار التكنولوجي يستضيف ندوة «الطباعة ثلاثية الأبعاد للمستقبل» 27 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، المركز العالمي المختص في البحث العلمي، وذراع البحوث التطبيقية التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، أن مجموعة الطباعة ثلاثية الأبعاد التابعة لمركز بحوث المواد المتقدمة ستستضيف النسخة الثانية من ندوة «الطباعة ثلاثية الأبعاد للمستقبل» هذا العام، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الافتتاحية العام الماضي.

ومن المتوقع أن تشكل الندوة في عامها الثاني حدثاً سنوياً رائداً لمجال الطباعة ثلاثية الأبعاد في أبوظبي، علماً أنها ستُعقد في 27 أبريل الجاري في فندق دبليو أبوظبي.

وستجمع الندوة نخبة من الخبراء العالميين والجهات المعنية في القطاع بهدف التواصل وإجراء الحوارات البنّاءة حول مختلف التقنيات الناشئة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد، كما تسلط الضوء على أبرز التحديات والفرص لهذه الصناعة، وتناقش آخر التوجهات التي تسهم في تمكين القطاع وتعزيز ازدهاره.

ومن الجدير بالذكر أن تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد أصبحت في الآونة الأخيرة منافساً رئيساً للتقنيات التقليدية المستخدمة للتصنيع المتقدم في قطاعات متعددة، تشمل الطيران والسيارات والفضاء والطب الحيوي والنفط والغاز والأدوات وغيرها.

مواضيع رئيسة

وستغطي أجندة الندوة المتميزة أربعة مواضيع رئيسة، هي التصميم لأغراض الطباعة ثلاثية الأبعاد، والمواد المستخدمة ومستوى استدامتها، وعمليات التصنيع والمعالجة اللاحقة، وأخيراً أهم التطبيقات الصناعية للطابعة ثلاثية الأبعاد، بما يشمل الأمثلة الناجحة والمؤثرة وأنشطة توحيد العمليات واعتمادها وقضايا الملكية الفكرية ذات الصلة.

وستتصدر د.نسمة أبوالخير، مديرة مجموعة الطباعة ثلاثية الأبعاد لدى مركز بحوث المواد المتقدمة، الجلسة الافتتاحية حول «إطلاق إمكانات الطباعة من خلال تسليط شعاع الليزر لإذابة ودمج مساحيق المواد»، وتتبعها جوزفين ليسنر، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «Leap 71» في دولة الإمارات، ثم لين كايزر، مؤسس شركة «Hyperganic»، بجلسة بعنوان «تهيئة المستقبل المادي للبشرية من خلال الهندسة الحاسوبية والتصنيع الرقمي المتكامل».

قائمة المتحدثين

وتضم قائمة المتحدثين الذين أكدوا حضورهم في الندوة د.ويسلي كانتويل، أستاذ هندسة الطيران والفضاء الجوي في جامعة خليفة، والدكتور أيجون هوانغ، مدير مركز موناش للطباعة ثلاثية الأبعاد، ود.فيديريكو بوسيو، باحث أول في مركز بحوث المواد المتقدمة لدى معهد الابتكار التكنولوجي، ود.ماركوس غلاسنر، نائب الرئيس الأول لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة EOS Global.

كما ستُعقد جلسات مخصصة لكل من دانيال فرانس، مدير المبيعات العالمية وتطوير الأعمال في «BEAMIT SpA»، وباوان كومار تشاندانا، الشريك المؤسس لشركة «Skyroot» للطيران، ود.ألبرتو بوردين، المدير الفني للتصنيع بالإضافة في مركز «ASTM» للتميز.

ومن المقرر أيضاً أن يقوم باري فينين، الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا والمدير العام لشركة «AMAERO» في أستراليا، وهي شركة تتعاون مع مؤسسة مقرها دولة الإمارات على تعزيز مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد، بتقديم جلسة بعنوان «فهم محركات تكلفة الطباعة ثلاثية الأبعاد للمعادن».

إضافة جديدة

وفي حديثها عن توقعات الندوة المقبلة، قالت د.نسمة أبوالخير: «تعد الطباعة ثلاثية الأبعاد إضافة جديدة نسبياً إلى قطاع التصنيع في الإمارات، ولا شك في أنها ستسهم في توسيع فهمنا لهذا المجال الفريد وسريع الخطى ومساعدتنا على اكتشاف الحلول التحويلية التي يمكن أن تفيدنا في دولة الإمارات وباقي دول العالم.

وتقدم هذه الندوة منصة مهمة للتعاون الاستراتيجي في البحث والتطوير في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد، وستعزز بلا شك مصداقية معهد الابتكار التكنولوجي، بصفته مركزاً رائداً للمعرفة والتعاون والخبرة التكنولوجية في دولة الإمارات وخارجها».

ومن جانبها، قالت هند القايدي، مهندسة علوم المواد لدى مجموعة الطباعة ثلاثية الأبعاد: «لدينا نخبة من المتحدثين ذوي الخبرة الذين بلا شك سيضفون قيمة هائلة وسيسهمون في تمكين الحضور من اعتماد تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في أنشطتهم التجارية. ويمكن أيضاً للأكاديميين استكشاف مجالات جديدة محتملة للتعاون البحثي لتعميق رؤاهم حول الطباعة ثلاثية الأبعاد لتعزيز ريادة معهد الابتكار التكنولوجي في تشكيل حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً حول العالم».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز