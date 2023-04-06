200 % زيادة في عدد الشركات الموثقة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

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واصلت دائرة القضاء أبوظبي، تحقيق إنجاز كبير في نسب الفصل في القضايا خلال عام 2022، بنسبة بلغت 99 %، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد عقود الشركات الموثقة أمام الكاتب العدل في أبوظبي، من 9800 عقد في عام 2021 إلى 17800 عقد بنهاية 2022، بنسبة زيادة وصلت إلى 200 %، بما يرسخ جاذبية الدولة للشركات وأصحاب الأعمال ونمو وقوة الاقتصاد المحلي وتنافسية على كافة الأصعدة والمستويات.

وأكدت الدائرة أول من أمس، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته تحت عنوان «إنجازات ومبادرات نوعية لتطوير المنظومة القضائية في أبوظبي»، أن المشاريع النوعية وجهود كافة الإدارات والأقسام التابعة لها، أسهمت في تحقيق المحاكم لنسب مرتفعة عالمية في المؤشرات المرتبطة بالفترات الزمنية المحددة للفصل في الدعوى، بمتوسط بلغ 54 يوماً في عدد أيام الفصل في المحاكم الابتدائية، و58 يوماً في متوسط عدد أيام الفصل في محاكم الاستئناف.

وقال عبدالله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي بالدائرة، إن الدائرة أقرت حزمة مشاريع سيتم تنفيذها خلال العام الجاري 2023، تتضمن تنفيذ 12 مشروعاً تطويرياً، و28 خطة عمل، لافتاً إلى وجود 284 مؤشراً، منها 145 مؤشراً يختص بأعمال المحاكم والنيابات، و139 مؤشراً إدارياً، تستهدف جميعها قياس وتطوير منظومة العمل في الدائرة، بما يحقق أهدافها الاستراتيجية ورؤية قيادتنا الرشيدة.

تقنيات

وأضاف: إن عام 2020 طغت عليه تقنيات الذكاء الاصطناعي الذي ينطوي على إمكانات هائلة يمكن استخدامها لتحقيق الصالح الاجتماعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكعادتها دائماً، سارعت دائرة القضاء في أبوظبي بدخول ركب السباق نحو تحقيق إنجازات ملحوظة في هذا المجال خلال العام الماضي، فعلاوة على مشروع توحيد الأحكام القضائية وتطوير نظم إدارة الدعوى والبدء بتنفيذ مشروع القيد التفاعلي و«التشات بوت ياس»، استمر النظام القضائي في الإمارة في تحقيق العديد من الإنجازات النوعية.

وعلى مستوى المشاريع، فقد شرعت الدائرة خلال العام 2022 على إطلاق حزمة مشاريع تطويرها كان من بينها 6 مشاريع رئيسية، شملت تدشين تطبيق ذكي للمزادات، والمنصة الرقمية للتفاوض وتسوية النزاعات المدنية والتجارية والعقارية، وخدمة إيداع الأمانات عبر التطبيق الذكي، والمرحلة الثانية من النماذج التفاعلية في المحاكم، توعية الجاليات الأجنبية، وحملة مكافحة نشر الشائعات.

أرقام

وأظهرت النتائج والمؤشرات الإحصائية المعروضة، حجم الإنجاز المحقق خلال عام 2022، وبلغة الأرقام نجد أن إجمالي عدد الدعوى المعروضة بحسب المؤشرات العامة للمحاكم، وصل إلى 178 ألفاً و691 دعوى، والمحكومة إلى 177 ألفاً و45 دعوى، وعدد الجلسات المرئية «عن بعد» التي تم عقدها وصل إلى 394 ألفاً و619 جلسة، وبلغ إجمالي عدد الطلبات الإلكترونية المقدمة عبر الأنظمة إلى مليون و768 ألفاً و930 طلباً.

وعلى صعيد خدمات الزواج المقدمة للأجانب، وتحديداً فيما يخص محكمة مسائل الأسرة المدنية، فقد بلغ إجمالي عدد معاملات عقود الزواج المدني المبرمة خلال عام 2022 إلى 4302 معاملة، وعدد اتفاقيات ما قبل الزواج إلى 27 اتفاقية، في الوقت الذي انتهت من المحكمة من إجراءات إنجاز 1648 وصية مدنية.

وفي إطار جهودها الرامية إلى تنمية قدرات العاملين في الدوائر الحكومية وإكسابهم المعارف اللازمة لكي يصبحوا مأموري ضبط قضائي، فقد أسهمت الدائرة في تدريب وتأهيل عدد من الموظفين في 10 دوائر حكومية، مانحة 198 موظفاً صفة الضبطية القضائية، إضافة إلى 127 موظفاً آخر منحوا صفة الضبطية القضائية من اختصاصي حماية.

وسجلت دوائر التنفيذ التابعة للدائرة نسب إنجاز قياسية، بواقع 99.9 % في دوائر تنفيذ أبوظبي، و99.9 % في دوائر تنفيذ العين، و98.3 % في دوائر تنفيذ الظفرة، بينما أنجزت الإدارة الخدمية التابعة لدائرة القضاء خلال العام الماضي 2022، 80 ألفاً و148 معاملة توثيق، و42 ألفاً و762 معاملة إقرار حالة، فضلاً عن 88 ألفاً و714 معاملة كاتب عدل، و5419 عقد زواج.

وتعزيزاً لجهود الدائرة في ضمان كافة الإجراءات التي تكفل حماية حقوق الأطفال المحضونين وعدم المساس بها، وتنشئتهم التنشئة السليمة التي تعود بالنفع عليها وعلى المجتمع، فقد نفذ مركز رؤية المحضونين 12 ألفاً و780 أمر رؤية خلال عام 2022، وذلك وفقاً لشروط وبيئة حاضنة تتسم بالراحة النفسية والمودة لجميع الأطفال المحضونين.

وخلال العام ذاته فقد أصدرت إدارة شؤون المحاماة والخبراء 4169 قرار ندب، و4644 تقرير خبرة.

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