صدارة إماراتية في مؤشرات التنافسية العالمية بقطاع الصحة والرعاية الطبية

المصدر: وام

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تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية بقطاع الصحة والرعاية الطبية، وفق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأوضح مركز التنافسية والإحصاء، في بيانات حصلت عليها "وام" بمناسبة اليوم العالمي للصحة، أن الإمارات جاءت في المركز الأول عالمياً في 3 مؤشرات رئيسية بقطاع الصحة وهي "وجود برامج وطنية للكشف المبكر" ومؤشر "مدي تغطية الرعاية الصحية" ومؤشر "تغطية الرعاية السابقة للولادة" الصادرين في تقرير مؤشر الازدهار 2022 الصادر عن معهد ليجاتيم.

وأشار المركز أن دولة الإمارات جاءت في المركز الثاني عالمياً والأولي إقليمياً في مؤشر النتائج الصحية الصادر عن منظمة البيانات المفتوحة بتقرير مخزون البيانات المفتوحة 2022.

وذكر المركز أن الإمارات جاءت في المركز الثالث عالمياً والأول إقليمياً في مؤشر قلة المشاكل الصحية الصادر عن معهد ليجاتيم في تقرير مؤشر الازدهار، كما جاءت الدولة في المرتبة السابعة عالمياً والأولي إقليمياً في مؤشر مستوي الرضا عن الرعاية الصحية الصادر عن ذات المؤسسة.

ولفت المركز إلى أن الإمارات تصدرت المرتبة 11 عالمياً في مؤشر الصحة الإنجابية والمرتبة 12 عالمياً في مؤشر المرافق الصحية الصادرين في تقرير مخزون البيانات المفتوحة 2022 عن منظمة البيانات المفتوحة.

في سياق متصل، ذكر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن عدد المستشفيات الإجمالي في الدولة وصل إلى 166 مستشفى منها 54 مستشفى حكوميا و112 مستشفى خاصا، فيما بلغ عدد المراكز الطبية والعيادات نحو 5301 مركز وعيادة، بينما بلغ إجمالي عدد الأسرّة في المستشفيات نحو18363 سريرا منها 9784 سريرا في الحكومية و8579 سريرا في الخاص.

ونوه المركز إلى أن إجمالي القوى العاملة الصحية في القطاع الطبي في الدولة بلغت نحو 135.929 عاملا موزعين بواقع 27.268 طبيبا، و7476 طبيب أسنان و12.481 صيدليا و59.798 ممرضا و28.906 فنيين طبيين بما يشمل أخصائي الأشعة والمختبرات.

وبحسب التنافسية والإحصاء، وصل عدد المترددين على المستشفيات (الزيارات) والذين تم علاجهم في الدولة خلال عام 2021 نحو 24.839 مليونا في العيادات الخارجية، بالإضافة إلى 746.876 حالة لإقامة المرضي في المشافي.

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