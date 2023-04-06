تنظيم 80 يوماً مفتوحاً للتوظيف في الإمارات خلال الربع الأول

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 80 يوماً مفتوحاً للتوظيف على مستوى الدولة بالتنسيق والشراكة مع دوائر الموارد البشرية المحلية، وبالتعاون مع مؤسسات تعليمية وأكثر من 81 شركة من القطاع الخاص وسبع شركات من المناطق الحرة، وذلك بهدف تمكين المواطنين من الاستفادة من فرص العمل التنافسية المتاحة في القطاع الخاص، وتسريع برامج التوطين واستقطاب الكفاءات الوطنية ذات المهارات العالية للشركات الخاصة.

وقالت سعادة فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية.. إن التعاون مع دوائر الموارد البشرية المحلية والمؤسسات التعليمية وشركات القطاع الخاص والمناطق الحرة يأتي لتوفير قنوات مباشرة للتواصل مع الكفاءات الوطنية وتمكينها من الالتحاق بوظائف سوق العمل الذي يتمتع بالتنافسية والجاذبية للمواهب الوطنية والعالمية، وفتح آفاق جديدة أمامها للمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية.

وأوضحت أن أهمية الأيام المفتوحة للتوظيف تكمن في كونها منصة توفر العديد من فرص العمل للمواطنين لدى الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية بجميع إمارات الدولة، وذلك بعد أن يجروا مقابلات وظيفية مباشرة مع الشركات ليحصلوا بعدها على عروض أو عقود عمل تبرم مباشرة بين المواطن والشركة المعنية، بما يسهم في تسريع وتيرة توظيف الكوادر الإماراتية لتكون شريكاً في تعزيز نمو وازدهار القطاع الخاص.

من جهة أخرى، شارك ممثلون عن نحو 900 منشأة خاصة في ورش نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين للتوعية بالآلية الجديدة لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية والمتمثلة في نمو 1% من الوظائف المهارية لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر وتحقيق معدل نمو 10% مع نهاية العام 2026.

وتواصل الوزارة تنظيم ورش التوعية بالآلية الجديدة حتى نهاية العام الجاري وذلك لتقديم الدعم اللازم للمنشآت بما يمكنها من تحقيق المستهدفات المطلوبة.

ودعت الوزارة المنشآت إلى متابعة موقعها الإلكتروني وحساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة مواعيد ورش التوعية والمشاركة فيها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز