تعاونية الاتحاد تساهم في «وقف المليار وجبة» بـ 10 ملايين درهم

المصدر: وام

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أعلنت تعاونية الاتحاد عن مساهمتها بمبلغ 10 ملايين درهم دعماً لحملة "وقف المليار وجبة"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتعهدت تعاونية الاتحاد بتقديم الـ 10 ملايين درهم خلال 5 سنوات، لدعم جهود الحملة، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتسعى إلى توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً لاسيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي، إلى جانب دعم ومساعدة الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمعات خاصة ضحايا الكوارث والصراعات والأزمات حول العالم.

وتعكس مساهمة "تعاونية الاتحاد" في حملة "وقف المليار وجبة" الإقبال على المشاركة سواء من الأفراد أو المؤسسات أو قطاعات الأعمال بهدف دعم الفئات الأقل حظاً حول العالم، ما يؤكد رسوخ العمل الإنساني وقيم العطاء والتضامن الإنساني في المجتمع الإماراتي.

وقال سعادة ماجد حمد رحمه الشامسي رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد: "تجسد حملة "وقف المليار وجبة" قيم العطاء في دولة الإمارات، ونحن فخورون بإتاحة الفرصة أمامنا للمساهمة في هذا الصندوق الوقفي لإطعام الطعام الذي يعزز مكانة الإمارات كعاصمة إنسانية ونموذج عالمي للعمل الخيري والإنساني والعطاء بلا حدود".

وأضاف: "حملة "وقف المليار وجبة" تؤكد ريادة الإمارات في العمل الإنساني والإنمائي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتعزز دور الدولة كمساهم رئيسي في التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في مختلف أرجاء المنطقة والعالم، حيث رسخت دولة الإمارات مكانتها نموذجاً عالمياً في الاستجابة للأزمات الدولية".

ويعكس إطلاق صندوق وقف الطعام رؤية إماراتية بعيدة المدى للعمل الخيري والإغاثي ويحقق فلسفتها الإنسانية في استدامة العطاء، حيث يرسخ الصندوق مفهوماً جديداً للعمل الخيري قوامه الاستدامة وغايته الإنسان.

وتستهدف حملة "وقف المليار وجبة" إيجاد حلول مستدامة للتصدي للجوع وأسبابه واحتواء تداعياته، وتنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات موجّهة، ضمن خطط منهجية ومستهدفات محددة لمكافحة الجوع ومساندة الفئات الأكثر هشاشة في العالم.

وتواصل حملة "وقف المليار وجبة"، استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae. فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكن أيضاً للمساهمين المشاركة في "حملة وقف المليار وجبة" عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف المليار وجبة" خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات من &e" ويمكن للراغبين كذلك المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" المشاركة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow ، تحت فئة "التبرعات".

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