مجموعة e& تنضم كشريك رئيسي في حملة "وقف المليار وجبة"

المصدر: البيان

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أعلنت e& اليوم وللسنة الثالثة على التوالي، عن مشاركتها كشريك رئيسي في حملة "وقف المليار وجبة"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وتهدف حملة "وقف المليار وجبة" إلى استدامة العطاء والخير وفتح باب جديد من البذل أمام المؤسسات والشركات ورجال الأعمال والأفراد للمساهمة في الحملة التي تستهدف تدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتلتزم e& بدعمها للمبادرات العالمية للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتوفير الأمن الغذائي للفئات الأقل حظاً، وتعزيز التضامن الاجتماعي، في ظل التزامها بالمسؤولية المجتمعية، من خلال توظيف منصاتها ومواردها المختلفة، لتسهيل المشاركة في حملات إطعام الطعام الرمضانية التي يتم تنظيمها في دولة الإمارات العربية المتحدة مما يساعد في توسيع نطاق هذه الجهود لتحسين نوعية الحياة للمجتمعات التي تعاني من الجوع في جميع أنحاء العالم.

رد الجميل

وفي هذا الإطار، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة e&: يمثل شهر رمضان المبارك قيم العطاء والخير، ويحفزنا على توحيد الجهود ورد الجميل لمجتمعاتنا وترسيخ مفاهيم البذل والعطاء. ونفخر بدعمنا لحملة "وقف المليار وجبة" كشريك رئيسي، والمساهمة في تحقيق مهمتها المتمثلة في القضاء على الجوع وتعزيز الأمن الغذائي على مستوى العالم، ونسعى لتسخير مواردنا وحلولنا الرقمية، لدعم أهداف الحملة وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في العمل الخيري الإنساني.

دعم استثنائي

وساهمت e& دائماً وبشكل كبير في حملات إطعام الطعام الرمضانية السابقة، بدءاً من حملة "10 ملايين وجبة" في عام 2020.

وتسهم المجموعة من خلال تواجدها على وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للمبادرة من خلال تغيير اسم الشبكة، وحملات وسائل التواصل الاجتماعي، والعروض الترويجية عبر الرسائل النصية القصيرة خلال الشهر الكريم، لتعزيز تأثير حملة "وقف المليار وجبة" وضمان وصولها إلى أكبر شريحة من الناس، مما يعزز الرسالة التي تحملها ومساعدتها على تحقيق أهدافها النبيلة.

التبرع من خلال تطبيق بسمات "Smiles"

ويتيح تطبيق "بسمات - Smiles" المتوفر عبر متجر جوجل بلاي، أو متجر آبل، أو متجر هواوي AppGallery، لمستخدميه إمكانية المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة"، من خلال خطوات بسيطة وسهلة، والتبرع بقيمة عدد من الوجبات بدءاً من 10 دراهم إلى 50، 100، 300، 500 درهم لصالح الحملة التي تستهدف إيجاد حلول مستدامة للتصدي للجوع وأسبابه واحتواء تداعياته ضمن خطط منهجية ومستهدفات محددة.

ويمكن للعملاء التبرع بالوجبات عبر إضافتها إلى طلب الطعام الخاص بهم، أو إضافتها على حِدة وبدوره يخصّص تطبيق بسمات لصالح الحملة نسبة 5 في المائة من إجمالي قيمة طلبات الطعام التي تتم عبر التطبيق.

وتبرع عملاء التطبيق بـ 300 ألف وجبة خلال شهر رمضان المبارك عام 2021 وذلك ضمن إطار حملة "100 ملايين وجبة"، بينما تبرع مستخدمو التطبيق بـقرابة 500 ألف وجبة لصالح حملة "مليار وجبة" في عام 2022.

تخصيص أرقام هواتف من فئة (ماسي بلس) لعرضها في المزاد الخيري

وتخصّصe& أرقام هواتف من فئة (ماسي بلس) مقدمة من اتصالات من e& فريدة من نوعها لعرضها في المزاد الخيري، وتعمل الشركة على تمكين التبرع بطرق عديدة وأساليب رقمية مبتكرة، وخيارات أخرى متعددة.

جهود مميزة

وتشارك e& في أنشطة دعم المجتمعات التي تخدمها بشكل مستمر، خصوصاً في شهر رمضان الكريم، وكانت المجموعة قد شاركت في "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" للإغاثة من الجوع، من ضمنها حملات "10 ملايين وجبة" و"100 مليون وجبة" و"المليار وجبة" التي تم إطلاقها، خلال الأعوام 2020، 2021 و2022 على التوالي، وكجزء من هذه الحملة، تبرعت المجموعة لصالح الحملة بنسبة 5٪ من طلبات الطعام من خلال برنامج مكافآت Smiles، الذي سمح لمستخدمي التطبيق بالمساهمة بشكل مباشر في الحملة نقداً أو بشكل نقاط Smiles، والتي يكسبونها مقابل كل معاملة يتم إجراؤها من خلال التطبيق.

حشد الجهود

وتقدم اتصالات من e& دعمها هذا العام لحملة "وقف المليار وجبة" من خلال المساعدة في حشد الجهود المحلية والإقليمية والدولية من أجل تنفيذ برامج فعالة لمكافحة الجوع والقضاء عليه ضمن إطار مؤسسي مستدام. وتُظهر e& دعمها بطرق مختلفة، حيث تتلقى المساهمات من خلال أرقام مخصصة وتطبيق بسمات Smiles الخاص بها، وإرسال رسائل نصية لتشجيع التبرعات، والترويج للحملة عبر منصاتها.

وتهدف حملة "وقف المليار وجبة" إلى توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً في العديد من دول العالم، فضلاً عن دعم الفئات الضعيفة والأقل حظاً، وخاصة ضحايا النزاعات والكوارث الطبيعية حول العالم، وتعزز الحملة دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للجهود العالمية للقضاء على الجوع.

قنوات الدعم والمساهمة

وتواصل حملة "وقف المليار وجبة"، استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكن أيضاً للمساهمين المشاركة في حملة "وقف المليار وجبة" عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي.

كما توفر حملة "وقف المليار وجبة" خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات من &e"، ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" المشاركة عبر تطبيق "دبي الآن " DubaiNow، تحت فئة "التبرعات".

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