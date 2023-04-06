الحكام يواصلون استقبال المهنئين برمضان

المصدر: الشارقة، عحمان ، الفجيرة، ام القيوين – وام

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واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، استقبال المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وذلك في قصر البديع العامر.

وتقبل سموه التهاني من الشيوخ وكبار مسؤولي الدولة وأعيانها ومن جموع المواطنين والمقيمين الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بمناسبة شهر رمضان الفضيل.

عجمان

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في قصر الزاهر، أمس، جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموّهما التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من حمود عبد الله الجنيبي الأمين العام المكلف للهلال الأحمر الإماراتي والوفد المرافق له، وأعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة.

الفجيرة

ايضا استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

فقد استقبل سموه الشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي، والشيخ زايد بن حمد بن محمد آل نهيان نائب رئيس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، والشيخ محمد بن راشد المعلا، وعلي خليفة الشامسي مدير عام مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، والقاضي محمد الحارثي رئيس محكمة دبا الفجيرة الاتحادية الابتدائية، وأعضاء إدارة نادي الفجيرة للفنون القتالية، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للهوكي، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بشهر رمضان المبارك.

وتقبل سموّه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

أم القيوين

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بقصر سموه، أمس، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر سموه لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً من جمال عبيد البح رئيس مجلس إدارة جمعية الاجتماعيين بالدولة وأعضاء الجمعية الذين قدموا لسموه التهاني والتبريكات، داعين العلي القدير أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالرقي والازدهار.

وتقبل سموه التهاني من المواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

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