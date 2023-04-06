حاكم عجمان يستضيف خاتمي القرآن على مأدبة إفطار

المصدر: عجمان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في قصر الزاهر، أمس، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أبناءه خاتمي القرآن الكريم من مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان في مستهل اللقاء بأبنائه الطلاب من حفظة القرآن الكريم، الذين يحرصون على تعلم القرآن الكريم وحفظه، والدعوة إليه والعمل على كل ما يعزز من مكانته كمنهاج لحياة المسلم، حتى يخرج لهذا المجتمع جيل متوازن متسق في تربيته متحلياً بالأخلاق السامية والقيم النبيلة على هدي النبي محمد ــ صلى الله عليه وسلم ــ، واستمع سموه إلى تلاوة من القرآن الكريم من عدد من طلاب المركز.

وأكد سموه دعمه ورعايته لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم وبطباعة المصاحف وكتب علوم القرآن المعتمدة من السلطات المختصة في الدولة، وترجمتها لمختلف اللغات والارتقاء بمستوى المحفظين والحفّاظ فيه حتى يغدو المركز من المؤسسات الرائدة التي تعتني بكتاب الله تعالى تعليماً وحفظاً وتجويداً.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ، ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية، وكبار المسؤولين.

وقدّم حسين محمد الحمادي مدير مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم في مستهل اللقاء شرحاً مفصلاً حول إجمالي المستفيدين من المركز خلال العام 2022 حيث بلغ 6035 مستفيداً، شمل المواطنين والناطقين بالعربية، والناطقين بغيرها، وبلغ عدد الخاتمين 42 خاتماً، فيما بلغ عدد حلقات المساجد 22 حلقة، وعدد حلقات المنصة عن بُعد 74 حلقة، استفاد منها 1099 طالباً، والدورات المتخصصة 22 دورة، استفاد منها 822 طالباً، بينما استفاد 279 طالباً من دورات المؤسسات العقابية، حيث بلغ عدد حلقات السجون 6 حلقات.

وأضاف الحمادي أن مبادرة توزيع المصاحف قامت بتوزيع 950 مصحفاً مطبوعاً بعدد 4 لغات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز