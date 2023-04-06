«الوطني» يبارك لمحمد بن زايد التعيينات القيادية الجديدة

المصدر: أبوظبي- البيان

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أكد المجلس الوطني الاتحادي في بيان، تم إلقاؤه من قبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال الجلسة التاسعة في الدور الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر المنعقدة، أمس، أن القرارات والمراسيم الخاصة بالتعيينات القيادية تعزز المسيرة الاتحادية المباركة، التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويرعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بعطائه وتفانيه غير المحدود، وبعظم أمانة المسؤولية المخلصة، وبسداد رؤاه الحكيمة بغية أن ينعم أبناء الإمارات بالنهضة التنموية الشاملة والازدهار.

وذكر البيان أن المجلس الوطني الاتحادي يبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على القرارات والمراسيم الخاصة بالتعيينات القيادية، ويثمن عالياً ما جاء فيها من ثقة كريمة بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، متمنياً لهم جميعاً دوام التوفيق والسداد في مواصلة مسيرة العطاء والنماء، والازدهار والرخاء، التي كان لهم دور كبير في صنعها، من خلال المناصب والمهام التي تولوها.

ويؤكد المجلس أن هذه القرارات والمراسيم تعزز المسيرة الاتحادية المباركة، التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ويرعاها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بعطائه وتفانيه غير المحدود، وبعظم أمانة المسؤولية المخلصة، وبسداد رؤاه الحكيمة بغية أن ينعم أبناء الإمارات بالنهضة التنموية الشاملة والازدهار.

وتابع البيان: «وإذ يؤكد المجلس الوطني الاتحادي ثقته التامة في أن هذه التعيينات القيادية الجديدة ستسهم إسهاماً عظيماً في استكمال الإنجازات، وعلو قامة دولة الإمارات في مختلف الميادين والمحافل العالمية، فإنه يعاهد القيادة الرشيدة على بذل كل جهد في مواصلة القيام بمهامه الدستورية، واختصاصاته التشريعية والرقابية، حتى يتحقق لدولتنا ما تصبو إليه من بلوغ غاية العز والمجد والرفعة، وصنع المستقبل الواعد للأجيال القادمة، سدد الله خطى قيادتنا الحكيمة، وألهمها التوفيق والسداد في كل قراراتها، واختياراتها».

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