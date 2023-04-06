رسالتان بين رئيس الدولة والرئيس الصربي بشأن تعزيز العلاقات

المصدر: (بلغراد - وام)

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية، إلى الكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، تتصل بالعلاقات الثنائية، والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما بعث الرئيس الصربي رسالة خطية مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الصربي، أمس، في بلغراد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، حيث سلم سموه الرسالة الخطية، وتسلم منه الرسالة الخطية الأخرى.

وتم خلال اللقاء بحث مخرجات زيارة العمل، التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى صربيا أكتوبر الماضي، ونتائجها المثمرة وانعكاساتها الإيجابية على خلق فرص عدة، لتوسيع الشراكة الاستراتيجية.

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