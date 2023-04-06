روح دبي.. شرطة دبي توزع 90 ألف وجبة إفطار على مستخدمي الطريـق

المصدر: دبي - البيان

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أكد اللواء سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن إدارة الحملات والتوعية المرورية بالتعاون مع الشركاء، قامت بتوزيع نحو 90 ألف وجبة إفطار في الثلث الأول من شهر رمضان على سائقي المركبات قبيل آذان المغرب، وذلك ضمن مبادرة «رمضان بلا حوادث» الهادفة إلى تعزيز الوعي بمخاطر ارتكاب المخالفات المرورية التي تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية بليغة.

وأشار اللواء سيف المزروعي، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار البرامج وأنشطة التوعية المتعلقة بالجانب المروري، ونشر الثقافة المرورية بين مستخدمي الطريق، واستخدام كل الطرق والوسائل المناسبة لتحقيق الهدف المنشود، من تلك البرامج والفعاليات، مؤكداً أن الحوادث المرورية غالباً ما تزيد قبل موعد الإفطار في شهر رمضان المبارك، نظراً لمحاولة بعض السائقين الوصول إلى منازلهم قبل موعد الإفطار بزمن قصير، مما يجعلهم عرضة لارتكاب المخالفات المرورية الخطرة بزيادة سرعة مركباتهم، وارتكاب المخالفات المرورية الأخرى كالتجاوز من ناحية كتف الطريق، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء على التقاطعات المرورية، والتي من شأنها أن تتسبب في وقوع حوادث مرورية قاتلة تذهب فيها أرواح بريئة، إضافة إلى ما ينتج عنها من إصابات بشرية وأضرار بالممتلكات.

تقاطعات

من جهته قال العقيد صلاح عبدالله الحمادي، مدير إدارة الحملات والتوعية المرورية، إنه تم اختيار التقاطعات الضوئية ذات الكثافة المرورية العالية، حيث قام رجال المرور والجهات المشاركة بالإضافة إلى المتطوعين من الشباب والفتيات بعملية توزيع تلك الوجبات على مستخدمي الطريق.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين بلغ في الثلث الأول من رمضان 89 ألفاً و900 شخص بمعدل يبلغ حوالي 9000 وجبة إفطار يومياً. ودعا جميع السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبة على الطريق، وعدم التعجل في الوصول إلى المنازل، والقيادة بتركيز عالٍ، وعدم تعكير صفو نفحات رمضان على نفسه وعلى الآخرين.

كما قدم مدير إدارة الحملات والتوعية المرورية الشكر والتقدير للجهات المشاركة التي ضمت كلاً من جمعية الهلال الخيرية، وجمعية بيت الخير، وشركة ميد سفن، وصيدلية لايف، وشركة AGC الكوزي، لمساهمتهم في إنجاح مبادرة «رمضان بلا حوادث».

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