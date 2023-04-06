537 مبنى جديداً في دبي خلال يناير وفبراير الماضيين

المصدر: دبي- وائل نعيم

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أشارت بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء، الصادرة عن بلدية دبي، إلى أن إجمالي عدد المباني المنجزة في الإمارة خلال شهري يناير وفبراير 2023 بلغ 537 مبنى جديداً، بواقع 151 في شهر يناير و386 في شهر فبراير وبمعدل حوالي 9 مبان جديدة يومياً.

واستحوذت الفلل الاستثمارية على ما نسبته 42.1 % من إجمالي عدد المباني المنجزة في الإمارة خلال الفترة المذكورة أعلاه بمجموع 226 فيلا، فيما بلغت حصة الفلل الخاصة %41 بمجموع 220 فيلا، بينما استحوذت المباني متعددة الطوابق على ما نسبته 7.8 % من إجمالي عدد المباني المنجزة، بمجموع 42 مبنى متعدد الطوابق.

كما بلغت حصة المباني العامة نحو 5.4 % بمجموع 29 مبنى، مقابل 3.7 % للمباني الصناعية بمجموع 20 مبنى صناعياً. وبحسب بيانات المركز، وصل إجمالي عدد المباني المنجزة، في يناير إلى 146 مبنى، مقابل 153 مبنى خلال فبراير، من عام 2022.

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