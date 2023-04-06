«كهرباء دبي» تنال «أفضل بيئة عمل» لعام 2023

المصدر: دبي - البيان

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فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بشهادة «أفضل بيئة عمل» لعام 2023، التي تمنحها الهيئة الأمريكية Great Place to Work® بالشراكة مع مجلة «فورتشن»، للجهات التي تسهم في تحقيق التميّز المهني لموظفيها، وتوفر أفضل بيئة عمل.

وتبوأت الهيئة المركز الأول بين المؤسسات الحكومية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. كما توج معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بجائزة ريادة العام عن قيادته الناجحة للهيئة وفق أعلى معايير التميز العالمية.

وحققت الهيئة هذا الإنجاز المتميّز استناداً إلى التحليل الشامل والمستقل الذي أجراه معهد Great Place to Work® في دولة الإمارات، حيث تعتمد هذه الشهادة على التغذية الراجعة التي يتم تقديمها للموظفين كجزء من استطلاع موسع حول تجربة مكان العمل. وتُعد Great Place to Work® هيئة عالمية متخصصة في تقييم ثقافات وبيئات العمل المتميزة بموثوقيتها وأدائها، حيث يعتمد قادة الأعمال والباحثون على مقاييسها لوضع معيار يحدد مكان العمل المفضل للموظفين.

نجاح

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، عن سعادته بهذا الفوز للمرة الرابعة، حيث فازت الهيئة للمرة الأولى بالشهادة في عام 2019. وأكد معاليه أن هذا النجاح يعكس مواصلة التزام الهيئة بالاستثمار في كوادرها البشرية، انطلاقاً من إيمانها بأن موظفيها هم العنصر الأهم في تحقيق النجاح والتميّز المستمر، ومواكبة المستجدات والتغييرات المتسارعة لمواصلة مسيرة تميز الهيئة وريادتها على مستوى العالم.

وأضاف معالي الطاير: «نقتدي بكلمات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «منظومة العمل الحكومي تتطور لتحقق الغايات التي يسعى لها كل إنسان، وهي السعادة له ولأسرته»، ونعمل على توفير بيئة عمل إيجابية وسعيدة تحتفي بروح الفريق الواحد وتعزز الولاء الوظيفي وروح الإخاء والمودة بين الموظفين، وذلك في إطار جهودنا لجعل دبي أسعد مدينة في العالم، وترسيخ أسس السعادة في المجتمع وتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين والزائرين وجميع المعنيين. ونعمل على دعم موظفينا في مسيرتهم المهنية وحياتهم الشخصية، ونأخذ على عاتقنا مسؤولية تزويدهم بالأدوات اللازمة ليكونوا شركاء فاعلين في صنع المستقبل».

تميز

وأشارت الهيئة الأمريكية Great Place to Work® إلى أن الهيئة أثبتت تميزها في بناء ثقافة في بيئة العمل قائمة على قنوات التواصل المفتوحة، بما يتيح للموظفين التعبير عن أفكارهم ومخاوفهم. كما تتعامل الهيئة مع موظفيها باحترام وعدالة، ما يرسخ بيئة العمل الإيجابية في الهيئة.

وأعربت الجهة المانحة للجائزة عن فخرها بالهيئة، وثقتها بدور ثقافة بيئة العمل المتميزة في الهيئة في تحفيز الجهات الأخرى لتحذوا حذو الهيئة.

من جانبه، قال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «نحرص على توطيد أواصر الثقة والتواصل مع كل الموظفين، والإنصات لاحتياجاتهم وتطلعاتهم، وإيجاد حلول مبتكرة تضمن ترسيخ سعادتهم وشحذ طاقاتهم».

يذكر أن الهيئة فازت عام 2022 بجائزة «الاستثمار في الموارد البشرية» - الفئة البلاتينية، أعلى فئة ضمن الجائزة. وتعتبر الهيئة المؤسسة الوحيدة على مستوى المؤسسات الكبيرة (أكثر من 5,000 موظف) تنال الجائزة من فئة البلاتينيوم على مستوى العالم (باستثناء المملكة المتحدة)، كما أنها المؤسسة الوحيدة على مستوى المؤسسات الكبيرة (أكثر من 5,000 موظف) تحصد الجائزة عن هذه الفئة على مستوى الشرق الأوسط. وسبق للهيئة أن حصلت على الفئة الذهبية من الجائزة في أعوام 2011، 2013، 2016، و2019.

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