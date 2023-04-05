حمدان بن زايد: مبادرات المحسنين تعزز نهج القيادة الرشيدة

المصدر: وام

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أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن المبادرات التي يضطلع بها المحسنون والخيرون في الدولة تعزز نهج القيادة الرشيدة في استدامة العطاء وترسيخ قيم البذل والبر والإحسان المتأصلة في نفوس أبناء الإمارات الذين نهلوا من معين الآباء والأجداد وتخرجوا في مدرسة رائد العطاء المغفور له الوالد الشيخ زايد، طيب الله ثراه.

وقال سموه إن الدولة اختطت بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات نهجاً متميزاً وأسلوباً متفرداً في تعزيز أوجه العمل الخيري والإنساني.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بقصر النخيل عدداً من كبار المحسنين والمانحين والمتطوعين في الدولة بجانب مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر والعاملين في الهيئة.

وحضر الاستقبال الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون الشهداء ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة والمقدم ركن طيار الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان مدير إدارة الدوريات الخاصة والمشرف العام على الموروث الشرطي في شرطة أبوظبي والشيخ هزاع بن خليفة بن سلطان آل نهيان والشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر وسعادة أحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة خديم عبدالله الدرعي المستشار بديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وسعادة ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة حمود عبدالله الجنيبي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الاماراتي وعدد من كبار المسؤولين.

وتبادل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مع الحضور التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان الفضيل ودعوا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولة الإمارات قيادةً وشعباً بالخير والبركات والمزيد من الرخاء والازدهار.

وخلال اللقاء أكد سموه ان باب الاحسان باب واسع وليس له حدود وأن المحسنين في دولة الامارات كثر ولله الحمد وقيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هم قدوتنا في هذا المجال وخير مثال في البذل والعطاء سواء داخل الدولة أو خارجها ويحرصون باستمرار على متابعة كافة احتياجات ومتطلبات المواطنين من أجل توفير الحياة الكريمة لهم.

وقال سموه إن أبناء الامارات كانوا ولا زالوا عند حسن الظن بهم ويقومون بدور فاعل في تجسيد الأهداف والمبادئ السامية التي تسعى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لترسيخها على أرض الواقع وذلك من خلال برامجها وأنشطتها الممتدة لكل صاحب حاجة داخل الدولة ولكافة الشعوب التي تعاني من وطأة الظروف.

وأضاف سموه: «إننا إذ نشيد بجهودهم الإنسانية المخلصة فإننا نؤكد لهم مدى فخرنا واعتزازنا بمبادراتهم الكريمة ومواقفهم الإنسانية النبيلة وهم بلا شك الرصيد الحقيقي لمستقبل هيئتنا الوطنية خلال مسيرتها في ساحات البذل والعطاء».

وقال سموه إن مساهمات المحسنين وعطاءاتهم الخيرية في أيد أمينة وتصل الى المحتاجين في كل بقاع العالم حيث تمتاز هيئة الهلال الاحمر الاماراتية بخبرة طويلة في هذا المجال من حيث توصيل المساعدات إلى مستحقيها مهما كانت الظروف والأماكن وبعد المسافات.

وتحدث سموه خلال اللقاء عن أهمية تقديم المساعدات الأخرى والتي تغطي المجالات الصحية والطبية والتي يمكن تقديمها بالتعاون مع المنظمات الدولية مثل التطعيمات المختلفة بغرض مساعدة الدول والمناطق التي تمر بظروف صحية سيئة تعاني خلالها من الأوبئة والأمراض بهدف حماية النساء والأطفال الأكثر تأثراً بتلك الأمراض.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «لدينا تجربة في الهلال الأحمر الاماراتي في هذا المجال والمتمثلة في مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الامارات» بتطعيم 10 ملايين شخص ممن يعانون أمراضاً مختلفة حول العالم وهو مبلغ زهيد مقارنة بعدد المرضى الذين استفادوا من تلك التطعيمات بهدف تأسيس مجتمعات صحية لا يعاني أفرادها أي أوبئة أو أمراض ولا تؤثر على مسيرتها التنموية والاجتماعية والاقتصادية».

وأكد سمو رئيس الهلال الأحمر أن المغفور له الوالد الشيخ زايد، طيب الله ثراه، علمنا الكثير في مجال العمل التطوعي ومساعدة الآخرين فالعمل التطوعي واجب وطني والتزام أخلاقي ومجتمعي وحق إنساني في التكافل والتواصل للإنسان مع أخيه الإنسان في أي مكان وزمان وهو مجال العطاء والبذل فيه واسع ومتعدد، داعياً سموه الجهات القائمة على التطوع والمتطوعين إلى تفعيل مجالات العمل الوظيفي التطوعي من قبل الجهات الحكومية والخاصة، ونوه سموه بأهمية مشاركة بعض الوظائف والمهن في هذا المجال المهم.

وقال سموه إن المتطوعين يقومون بدور إنساني فاعل في تجسيد الأهداف والمبادئ السامية التي تسعى الهيئة لتحقيقها على أرض الواقع وذلك من خلال برامجها وأنشطتها الممتدة لكل صاحب حاجة داخل الدولة ولكافة الشعوب التي تعاني وطأة الظروف.

وشدد سموه على أن المتطوعين استلهموا فكر ومبادئ قيادتنا الرشيدة وساروا على نهجها واقتفوا أثرها ونهلوا من معينها الإنساني الذي لا ينضب فكان هذا العطاء اللامحدود وكانت إنجازاتهم التي وجدت صدى طيباً محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في ختام الاستقبال حرص القيادة الرشيدة على متابعة كافة الجهود التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومثمنة مبادرات المحسنين وأهل الخير والمتطوعين في الدولة الداعمين لتوجهاتها الانسانية والخيرية.

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