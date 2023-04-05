«الوطني» يستثني المواطنين من رسوم قيد الأطباء البيطريين

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، وذلك بعد أن أدخل نصوصاً ومواد على مشروع القانون تلزم جهات الترخيص باستثناء الأطباء المواطنين من أداء الرسوم المالية المقررة لقيد الأطباء البيطريين والعاملين بالمهن الطبية الذين قررت الوزارة الترخيص لهم بمزاولة المهنة.

وأكد المجلس الوطني الاتحادي أن مبادرته، باستثناء المواطنين من الرسوم، تأتي من منطلق حرصه على تشجيع أبناء وبنات الوطن على ممارسة مهنة الطب البيطري، خاصة في ظل ما تبينه السجلات من وجود انخفاض في أعداد المواطنين العاملين في التخصصات البيطرية وتوجههم إلى التخصصات الطبية الأخرى، وهو الأمر الذي يستوجب إقرار مبادرات تسهم في زيادة نسب المواطنين العاملين في هذا المجال.

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