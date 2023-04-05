الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئي بوجه عام وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وحركة الرياح: شمالية شرقية – شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:26، والمد الثاني عند الساعة 01:56، والجزر الأول عند الساعة 19:34، والجزر الثاني عند الساعة 07:55.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:17، والمد الثاني عند الساعة 22:00، والجزر الأول عند الساعة 16:03، والجزر الثاني عند الساعة 04:24.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 18 95 30

دبي 30 18 85 40

الشارقة 31 19 90 35

عجمان 29 17 90 40

أم القيوين 30 18 100 80

رأس الخيمة 30 18 90 35

الفجيرة 27 19 90 60

العـين 32 16 95 10

ليوا 35 16 95 10

الرويس 31 19 90 40

السلع 31 19 90 35

دلـمـا 30 20 90 35

طنب الكبرى 28 23 90 40

طنب الصغرى 28 23 90 40

أبو موسى 27 21 90 35.

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