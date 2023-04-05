تعاون لإنشاء المنصة البحثية الرسمية لمؤتمر «كوب 28»

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّع مركز الإمارات للسياسات، أمس، مذكرة تفاهم مع مكتب الممثل الخاص للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، وذلك لإقامة شراكة بين الطرفين تُتيح لمركز الإمارات للسياسات تشكيل والإشراف على مجموعة التفكير الخاصة بمؤتمر «كوب 28» الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو في دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

ووقّع على مذكرة التفاهم السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28»، والدكتورة ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات.

وستمثل مجموعة التفكير هذه، التي ستُعرف باسم «Think 28» واختصاراً «T28»، المنصة البحثية الرسمية لمؤتمر «كوب 28»، وستضم المجموعة أبرز مراكز البحث والتفكير على مستوى العالم، وستتولى إعداد بحوث ودراسات وأوراق عمل حول قضايا التغير المناخي التي ستكون على أجندة المؤتمر.

وتطوير خرائط طريق وخطط عمل تهدف إلى معالجة مجالات التركيز الرئيسة للمؤتمر، وتنظيم طاولات مستديرة للنقاش وورش عمل وندوات وتمارين بناء السيناريوهات للمسارات المستقبلية المتعلقة بالموضوعات التي سيبحثها المؤتمر، وتقديم توصيات ومقترحات في مجال السياسات إلى قيادة المؤتمر، وستكون المنصة أيضاً حيزاً لتبادل الأفكار والحوار بين أصحاب المصلحة الذين يشملون الباحثين وصناع السياسات وقادة الصناعة وممثلي المجتمع المدني.

مجلس أمناء

ووفق مذكرة التفاهم، سيتم تشكيل مجلس أمناء دولي لمجموعة التفكير يضم ممثلين عن مراكز التفكير وخبراء سياسة وباحثين بارزين من المنطقة والعالم، وسيتولى مركز الإمارات للسياسات تشكيل هذا المجلس بالتنسيق مع مكتب الممثل الخاص لمؤتمر «كوب 28». كما ستتفرع عن مجموعة التفكير مسارات بحثية عدة بحسب القضايا التي ستكون مطروحة على أجندة المؤتمر.

وخلال حفل التوقيع أعربت الدكتورة ابتسام الكتبي عن تقديرها لاختيار مكتب الممثل الخاص لمؤتمر «كوب 28» لمركز الإمارات للسياسات لقيادة مجموعة التفكير الخاصة بالمؤتمر، مشيرة إلى أن هذا الاختيار يُؤكد المكانة البحثية الرائدة التي وصل إليها المركز، ولافتةً إلى أن المركز قد استعد لاستضافة الإمارات «كوب 28» من خلال إعداد تصور شامل لفكرة «مجموعة التفكير الخاصة بالمؤتمر» التي يُجرى تطبيقها لأول مرة في دولة الإمارات.

وأشارت رئيسة مركز الإمارات للسياسات إلى أن هذه المجموعة ستدعم أعمال ونقاشات المؤتمر بتوصيات سياسات مستندة إلى البحث، وستعزز مخرجاته وقراراته بما يسهم في إنجاح استضافة الإمارات لهذا المؤتمر الدولي المهم.

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