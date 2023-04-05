«أصدقاء مرضى السرطان» تستقبل التبرعات عبر «حملة زكاة»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت جمعية أصدقاء مرضى السرطان عن إطلاق «حملة زكاة» لاستقبال التبرعات وجمع أموال الزكاة، وتخصيصها لدعم ومساعدة المصابين بالسرطان مادياً ومعنوياً، حيث يشكل المرض عبئاً مالياً على المصابين وأسرهم وذويهم وتساهم مختلف أشكال التبرعات في تغيير أوضاعهم بصورة إيجابية.

وتأتي حملة هذا العام تحت شعار «دعاؤك يبعده، وتبرعك يعالجه»، انطلاقاً من مشاعر القلق التي تنتشر في الثقافات السائدة حيال السرطان، والتي تدفع الناس في الكثير من المجتمعات لتجنب ذكر اسم المرض صراحةً والإشارة إليه بالأوصاف والمسميات المتوارية.

ويستهدف الشعار تشجيع كل أفراد المجتمع على مكافحة السرطان والتخفيف من العبء المادي الكبير على المصابين، استناداً إلى الفتوى الشرعية الصادرة عن اللجنة الدائمة للفتوى في إمارة الشارقة، التي أفتت بالاستفادة من زكاة المال لمساعدة المرضى غير المقتدرين في حال عدم قدرتهم على تحمل تكاليف العلاج.

كيفية التبرع

وتتيح الجمعية إمكانية التبرع بوسائل عدة، حيث أطلقت قسائم شرائية إلكترونية ووسائل تبرع مختلفة من خلال موقعها الرسمي (www.focp.ae)، و(https://www.focp.ae/zakat/)، و(https://focp.ae/coupon)، لتسهيل عمليات التحويل المصرفي للمتبرعين والراغبين في مد يد العون.

أما الحوالات المصرفية، فهي متوفرة على حساب الجمعية الذي يحمل رقم (01- 0257455- 520- 007) في بنك دبي الإسلامي، وللراغبين في إجراء الحوالات المصرفية من خارج الدولة استخدام IBAN الدولي كالآتي: (AE32 0240 0075 2002 5745 501).

كما توفر الجمعية فرصة التبرع عن طريق الرسائل القصيرة عبر شركة اتصالات، من خلال إرسال كلمة (Zakat) في رسالة نصية قصيرة على رقم 6447 للتبرع بـ20 درهماً، وإلى رقم 4426 للتبرع بـ50 درهماً، وإلى 4467 للتبرع بـ200 درهم، وإلى 2308 للتبرع بـ500 درهم.

مساهمة واحدة تحدث فارقاً

وحول انطلاق الحملة، قالت عائشة الملا، مدير جمعية أصدقاء مرضى السرطان: «تمثل التبرعات التي تتلقاها الجمعية مصدراً رئيسياً لمواردنا التي تشكل مساهمة فاعلة في تخفيف الألم ونشر الأمل بين محاربي مرض السرطان، ومهما بدا التبرع الذي يقوم به فرد واحد بسيطاً، إلا أن إقبال مختلف شرائح المجتمع على المشاركة في هذا الجهد النبيل، يخلق فارقاً كبيراً للمرضى ويسهم في إنقاذ حياة الآلاف من المرضى سنوياً».

وأضافت الملا: «تمكنا خلال العام الماضي من جمع 2.7 مليون درهم، تم صرف أكثر من 60 % منها على الأدوية وعمليات العلاج الكيماوي، وخصصنا 18 % منها للعمليات الجراحية، و9 % للفحوصات، و9 % للعلاج الإشعاعي، فيما ذهب المتبقي إلى الأدوات والمعدات الطبية، وهو ما أحدث فرقاً ملموساً في الجهود التي نبذلها سنوياً، وفي حجم المستفيدين».

يذكر أن جمعية أصدقاء مرضى السرطان قدمت دعماً مادياً لأكثر من 250 مصاباً بالسرطان خلال نشاطها في العام الماضي، تنوعت أعدادهم ما بين 200 من النساء والفتيات و34 مصاباً من الرجال والشباب، إضافة إلى 16 طفلاً، فيما تواصل استقطاب آلاف المتطوعين والمستفيدين في مبادراتها وبرامجها المعنية برفع الوعي بمخاطر مرض السرطان وأساليب الكشف المبكر عنه، وتوفير الدعم المادي والمعنوي للمرضى وعائلاتهم.

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