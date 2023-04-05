«التنمية الأسرية» تطلق حملتها الترويجية «جيران للكل» في العين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية مساء أمس، حملتها الإعلامية الترويجية الجديدة «جيران للكل» في حديقة العامرة بمنطقة العين، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل المبادرات والمشاريع الاجتماعية المبتكرة لخدمة الأسر، وتعزيز أدوارها واستقرارها ضمن مجتمع متلاحم ومتماسك.

كما تهدف الحملة إلى ترسيخ أدوار ومسؤوليات مؤسسة التنمية الأسرية في ذهنية الجمهور، بالإضافة إلى إبراز دور المؤسسة الرائد في دعم استقرار الأسرة وتلاحمها، وزيادة قاعدة العملاء الجدد والمحافظة عليهم من أجل تنمية اجتماعية مستدامة.

إضافة إلى التأكيد على دور المؤسسة الريادي في إمارة أبوظبي، وانطلاقاً من حرصها على تصميم وتنفيذ المشاريع والبرامج المجتمعية التي تنهض بالأسرة وتنمي قدرات أفرادها، بالشكل الذي يضمن التكامل في عملية التخطيط مع رؤية وخطة أبوظبي.

وفي هذا الإطار قالت جميلة الكعبي، مسؤولة الحملة الترويجية: نهدف من خلال الحملة إلى تحقيق عدد من الأهداف التي تتمثل في الترويج عن المؤسسة وفعالياتها وبرامجها وخدماتها الاجتماعية المختلفة بشكل جاذب ومبتكر، وترسخ الصورة الذهنية للمجتمع حول أدوار ومسؤوليات المؤسسة، بالإضافة إلى إبراز دورها الرائد في دعم واستقرار الأسرة وتلاحمها.

وأضافت: انطلقت فعاليات الحملة مساء أمس في حديقة العامرة بمنطقة العين، متضمنة العديد من الفعاليات والبرامج التفاعلية كالورش التوعوية الحية، والمسابقات والجوائز والفعاليات الأسرية، بالإضافة إلى زاوية تراثية للحرفيين.

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