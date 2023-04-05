«حكماء المسلمين» ينظم إفطاراً جماعياً لقادة الطوائف الدينية في ماليزيا

المصدر: وام

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نظم مجلس حكماء المسلمين فرع ماليزيا حفل إفطار جماعي حضره قادة وزعماء كافة الطَّوائف الدينيَّة في ماليزيا، وذلك في إطار رسالة المجلس الهادفة إلى نشر وتعزيز قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك.

وخلال الحفل أكد معالي السيناتور داتؤ ذو الكفل محمد البكري، عضو مجلس حكماء المسلمين وعضو مجلس الشيوخ ووزير الشؤون الإسلامية الماليزي الأسبق، أن مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، يُولِي أهميةً كبيرةً لتعزيز الحوار والتفاهم والاحترام المتبادل بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة.

وأوضح أن فرع المجلس في ماليزيا حريصٌ على تعزيز التواصل مع كافة مكونات الشعب الماليزي، مشيرًا إلى أن هذا الإفطار يمثل فرصةً للتَّلاقي وتأكيد المشتركات الإنسانية التي تجمعنا، واحترام كلٍّ منا لقيم ومعتقدات الآخر.

من جانبهم، أشاد الحضور بجهود مجلس حكماء المسلمين في نشر وتعزيز السِّلْم والتَّعايش الإنساني المشترك، مُعربينَ عن تقديرهم لكافة الجهود والمبادرات التي يقودها المجلس من أجل نشر قيم الإخاء والتعايش المشترك.

كما أعربوا عن تقديرهم لما تضمنَتْه وثيقة أبوظبي التاريخية للأخوة الإنسانية، التي وقَّعها فضيلة الإمام الطيب وقداسة البابا فرنسيس، في أبوظبي عام 2019، من قيمٍ إنسانيةٍ ملهمةٍ.

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