الأزهر يشيد بمنجزات «الشؤون الإسلامية والأوقاف» ووصولها للعالمية

المصدر: وام

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أشاد الأزهر الشريف بمنجزات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ووصولها للعالمية بتفاعلها مع الجمهور عبر العديد من المنصات الرقمية التواصلية الحديثة.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بمقر الهيئة في أبوظبي معالي الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وذلك بحضور محمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة وعدد من المسؤولين في الهيئة.

وأشاد الدكتور الكعبي بجهود الأزهر وجامعاته ومعاهده ومؤسساته، مضيفا أن العالم اليوم بحاجة ماسة إلى عكس الوجه الحضاري للدين الحنيف والتعريف بتعاليمه السمحة المواكبة لمتغيرات الحياة مؤكداً دعم القيادة الرشيدة للهيئة لإيصال رسالتها برؤى عصرية تنشر قيم التسامح والتعايش والسلام.

ونوه الكعبي بالشراكة الاستراتيجية بين الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والأزهر الشريف لتعزيز الاعتدال والقيم الحضارية والإنسانية في إطار الحكمة التي يتمتع بها فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين.

من ناحيته اعتبر الدكتور الضويني أن البعد الفكري والروحي يظهر للمجتمعات والشعوب الوجه المضيء للدين الإسلامي وقبوله للآخر واحترام عاداته وثقافته.

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