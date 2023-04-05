العالم على مائدة إفطار واحدة في مدينة إكسبو دبي

المصدر: وام

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أعلنت مدينة إكسبو دبي عن مواصلة استقطاب حيّ رمضان لعددٍ كبير من الزوار خلال شهر رمضان الكريم، ويبدأ الزوار بالتوافد إلى المدينة قبل الإفطار للاستمتاع بالأجواء الرمضانية والتجول في سوق حيّ رمضان، ثم متابعة مدفع الإفطار بالقرب من ساحة الوصل قبل التوجه لتناول الإفطار في المطاعم ومنافذ الطعام المنتشرة في أنحاء المدينة.

وتشهد موائد الإفطار الجماعي بشكلٍ خاص إقبالاً كبيراً من الزوار من مختلف الجنسيات، حيث أعدت فعالية حي رمضان مائدتي إفطار بتجربتين متميزتين ومختلفتين، حيث تقدم مائدة إفطار "شلالات إكسبو"، التي يشرف عليها فندق العنوان "The Adress"، تجربة تناول طعام وسط الشلالات تتيح مشاهدة العرض المائي والضوئي الممتع، بالإضافة إلى عروض للعزف المنفرد على الناي أو آلة القانون الموسيقية، لتضع الزوار في أجواء ساحرة وتجربة إفطار استثنائية.

بينما تقدم مائدة الإفطار الجماعي في منطقة "التنقل" تجربة فريدة تتمثل في تناول طعام الإفطار على مائدة مشتركة للزوار، بحيث يجلس الجميع معاً على مائدة طويلة تحاكي إفطار عائلة كبيرة.

ويقدم "حي رمضان" العديد مع الأنشطة الترفيهية للعائلات والأطفال، كما تقدم مائدة الإفطار الرمضانية عدداً من الأطباق المحلية والعالمية.

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