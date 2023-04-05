جمعية الصحفيين الإماراتية تستعرض أنشطة عام 2022

المصدر: البيان

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عقدت الجمعية العمومية العادية لجمعية الصحفيين الإماراتية، اجتماعاً أمس الثلاثاء بمقرها في العاصمة أبوظبي، بحضور 49 عضواً من الأعضاء العاملين وعدد من الأعضاء المنتسبين بالجمعية، وممثل عن وزارة تنمية المجتمع السيد احمد الشيباني.



وفي بداية الاجتماع، بارك محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، باسم جميع الصحفيين التعيينات القيادية الجديدة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على المستوى الاتحادي لدولة الإمارات وعلى المستوى المحلي لإمارة أبوظبي، مؤكداً أنها تأتي استمراراً لمسيرة النماء والتنمية في الدولة وفي مصلحة خدمة المواطن والوطن.

كما تقدم بالشكر الجزيل لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على مكرمته بإيفاد ثلاثين صحفيا لأداء مناسك العمرة.

واستعرض الحمادي، بنود جدول اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية الصحفيين، والتي اكتمل النصاب اللازم لانعقادها بحضور 49 عضواً من إجمالي 74 عضواً من الأعضاء العاملين المسددين للاشتراكات عن عام 2022.

كما استعرض أنشطة الجمعية خلال عام 2022‪والتي تضمنت 57 فعالية ونشاطا متنوعا عاما وفعاليات مهنية واجتماعية ورياضية ودورات تدريبية تخصصية، فضلاً عن توسيع المشاركات الخارجية، ضمن الدور الفاعل للجمعية على المستويين الإقليمي والدولي. ‬‬‬

وتطرق إلى اتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي وقعتها الجمعية خلال العام الماضي، بهدف تعزيز دورها وأنشطتها، ومنها التعاون مع نادي الصحفيين النمساويين، ومركز تريندز للبحوث والدراسات، ونادي صقاري الإمارات، إلى جانب اتفاقية مع الجامعة القاسمية في الشارقة.

إلى ذلك، اعتمدت الجمعية العمومية العادية، التقريرين المالي والإداري عن عام 2022 كما اختارت مدقق الحسابات للعام الحالي من بين العروض المقدمة وفق الإجراءات المعتمدة. ‬‬‬

وأكد الحمادي خلال الاجتماع ضرورة تفاعل الأعضاء مع أنشطة وفعاليات الجمعية وأهمية الحضور والمشاركة في الدورات التدريبية والورش العملية التي تنظمها الجمعية.

كما أشار إلى الوضع المالي للجمعية مؤكداً إن مجلس الإدارة يسعى مع الجهات المعنية للحصول على الدعم المالي الذي يساعد الجمعية على الاستمرار في عملها ونشاطها، مقدما الشكر لشركة اتصالات (اتصالات اند) لرعايتها لأنشطة الجمعية خلال السنوات الماضية ومتمنياً أن يستمر هذا الدعم هذا العام أيضاً.

كما ناقش المشاركون في الاجتماع، عدداً من المقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية، ومنها توسيع الأنشطة والفعاليات، وتوفير الدعم للكتّاب فيما يتعلق بإصدار مطبوعاتهم، مع التركيز على الاهتمام بخريجي كليات الإعلام والمساهمة في تدريبهم قبل الانخراط في العمل الصحفي.

وفي الختام تقدم الحمادي بالشكر لوزارة تنمية المجتمع على دعمها الدائم للجمعية ولأنشطتها، والشكر لأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم وتفاعلهم.

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