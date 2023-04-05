تاون سنتر جميرا يستضيف إفطاراً خاصاً لأصحاب الهمم خلال الشهر الفضيل

المصدر: البيان

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استضاف تاون سنتر جميرا إفطاراَ خاصاَ لأصحاب الهمم من مؤسسة المشاعر الإنسانية الخيرية وذلك في إطار حرص المركز على إدراج المسؤولية الاجتماعية على قائمة الألويات لدعم المجتمع ورسم الابتسامة على وجوه اصحاب الهمم.

حضرالإفطار الذي أقيم في سيراميك كورنر كافيه تاون سنتر جميرا 35 شخصاً من أصحاب الهمم و يرافقهم مجموعة من المتطوعين ومن ثم استمتع الحضور ببعض الفعاليات والشخصيات الترفيهية والهدايا التي قدمها تويز آر أس في أجواء من البهجة والفرح.

وفي هذا الإطار، قالت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لميركاتو وتاون سنتر جميرا: "سعدنا باستضافة أصحاب الهمم من مركز المشاعر الإنسانية خلال الشهر الفضيل إذ تعد هذه المبادرة واحدة من المبادرات المجتمعية التي تؤكد التزامنا بالمسؤولية المجتمعية وتحقيق أسعد اللحظات للأطفال، فالهدف هو الدعم المعنوي لأصحاب الهمم وزرع البهجة في نفوسهم كبقية الأطفال الذين يزورون المركز بشكل يومي لحضور الفعاليات."



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