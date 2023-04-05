سفارة الإمارات بواشنطن تقيم إفطاراً لممثلي الطوائف الدينية والمجتمع

المصدر: واشنطن - وام

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استضافت سفارة دولة الإمارات في واشنطن عدداً من قادة مختلف الطوائف الدينية وممثلي الهيئات الحكومية والمجتمع المدني وأعضاء السلك الدبلوماسي في واشنطن، الذين لبوا الدعوة لحضور الإفطار السنوي السادس الذي تقيمه السفارة للاحتفاء بشهر رمضان المبارك.

وكان في مقدمة مستقبلي الضيوف معالي يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة، حيث رحب معاليه بالمدعوين وأشار في كلمة إلى القيم الراسخة لدولة الإمارات في الانفتاح والتنوع الثقافي والديني.

احتفاء بالتنوع

وقال معاليه: إن التعايش السلمي والاندماج بين معتنقي مختلف الأديان يعدان من ركائز ثقافة دولة الإمارات ومجتمعها، حيث إننا نعارض التشدد ونرحب بالجميع ونحتفي بالتنوع.

من جهته ألقى عبدالله الشحي مدير إدارة مشروع مركز بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي كلمة أثناء الإفطار الرمضاني، سلط من خلالها الضوء على افتتاح هذا الصرح الذي يضم مسجداً وكنيسة وكنيساً في الشهر الماضي، مشيراً إلى أنه مكان يشجع على التأمل والتدبر والتواصل بين أتباع الديانات والشرائع المختلفة.

قيم إماراتية

وقال الشحي: إن بيت العائلة الإبراهيمية مثال حي لقيم دولة الإمارات المتمثلة في التعايش السلمي والاحترام المتبادل، حيث تجتمع فيه الديانات الثلاث، وهو مكان يتيح استكشاف الآخر ويحفز الحوار بين الجميع.

وحضر عدد من قادة المجتمع الأمريكي وكبار أعضاء الحكومة الأمريكية الإفطار الرمضاني، ومنهم ديبورا لبستات، المبعوثة الخاصة الأمريكية لمراقبة ومكافحة معاداة السامية، ورشاد حسين سفير الحرية الدينية، وبراد شنايدر، عضو مجلس الشيوخ.

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