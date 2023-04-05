«مجلس راشد بن حميد» يبحث تبني التكنولوجيا

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقد مجلس راشد بن حميد الرمضاني جلسة بعنوان «الاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد»، تطرقت إلى عدد من الموضوعات، وناقشت أهمية تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في مختلف مجالات العمل، لرفع مستوى الأداء والإنتاجية ودعم منظومة العمل المستقبلي القائمة على الرقمنة، بما يدعم مواصلة عمليات التطوير وتحقيق أفضل النتائج، وينعكس إيجاباً على حياة المجتمع.

حضر الجلسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وتحدث فيها معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء.

وأعرب الشيخ راشد بن حميد عن فخره بالكفاءات الوطنية الرائدة في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد التي قدمت أفضل صورة عن دولة تعمل بلا توقف لتبني أفضل التقنيات وتوظيف أحدث البرامج لضمان جودة الحياة وإسعاد الجميع، مؤكداً أن دولة الإمارات تتطلع للريادة الدولية وتعزيز تنافسيتها في مختلف المجالات، مستندة على العديد من نقاط القوة ومقومات النجاح.

تسريع

من جهته، أكد معالي عمر سلطان العلماء، خلال حديثه في الجلسة التي أدارها الإعلامي مروان الشحي، أن حكومة دولة الإمارات حريصة على تسريع عملية التحول الرقمي الشامل من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل، وتبني أنظمة عمل مستقبلية لبناء اقتصاد رقمي مستدام، يسهم في تطوير العمل الحكومي ورفع مستوى الأداء وصناعة المستقبل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز