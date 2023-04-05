عبدالله بن زايد: علاقات ثنائية متميزة تجمع بين الإمارات وكوسوفو

المصدر: بريشتينا - وام

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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ألبين كورتي رئيس وزراء جمهورية كوسوفو.

ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لجمهورية كوسوفو التقدم والازدهار، مؤكداً على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

فيما حمل معاليه سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات دوام الرخاء والتقدم، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في دفع التعاون الثنائي بين البلدين نحو المزيد من النمو والتطور.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مدينة بريشتينا، بحث علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وكوسوفو في مختلف المجالات لا سيما التنموية.

واستعرض سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وألبين كورتي عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومنها الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز الأمن والاستقرار بمنطقة البلقان بالإضافة إلى المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وجدد سموه خلال اللقاء تأكيده على ترحيب دولة الإمارات بالاتفاق الذي تم أخيراً بين صربيا وكوسوفو بوساطة أوروبية لتنفيذ خطة المصالحة بين البلدين التي يرعاها الاتحاد الأوروبي.

كما أعرب سموه عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك مع جمهورية كوسوفو ودول البلقان.

من جانبه أعرب ألبين كورتي عن تقديره للعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، مثنياً على الدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات لكوسوفو وشعبها.

لقاء

أيضاً التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، دونيكا جيرفالا شوارتز نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية كوسوفو.

وتم خلال اللقاء الذي عقد في مدينة بريشتينا، بحث علاقات التعاون والفرص المتاحة لتعزيز الشراكة بين البلدين في عدة قطاعات، كما جرى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الأوضاع في منطقة البلقان والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الثنائية المتميزة والمتطورة التي تجمع بين دولة الإمارات وكوسوفو والحرص على تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين وشعبيهما.

كما أشار سموه إلى حرص دولة الإمارات على تطوير علاقات التعاون مع دول البلقان ودعم جهودها التنموية بما يحقق الاستقرار والازدهار لشعوبها.

من جانبها رحبت دونيكا جيرفالا شوارتز بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكدة أهمية هذه الزيارة في دفع التعاون الثنائي بين البلدين نحو آفاق أرحب من النمو والتطور.

كما أشادت بدعم دولة الإمارات لبلادها على مختلف الأصعدة، مؤكدة المكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء عمر سيف غباش مساعد الوزير للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة وسعيد مبارك الهاجري مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ونبيلة الشامسي سفيرة الدولة لدى جمهورية مونتينيغرو والسفيرة غير المقيمة في كل من البوسنة والهرسك وجمهورية كوسوفو.

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، قد وصل في وقت سابق إلى كوسوفو في زيارة عمل، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى المطار دونيكا جيرفالا شوارتز نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية كوسوفو.

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