الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان

المصدر: الشارقة، عجمان، أم القيوين - وام

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واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد استقبل صاحب السمو حاكم الشارقة المهنئين برمضان، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وذلك مساء أمس، في قصر البديع العامر.

وتلقى سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة من كبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات الأجنبية بالدولة والأكاديميين.

وأعرب المهنئون عن خالص تبريكاتهم وتهانيهم بحلول هذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والعزة والرفعة.

حضر الاستقبال الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ سعود بن محمد القاسمي الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في الشارقة لإدارة الأصول، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية.

عجمان

كما استقبل صاحب السمو حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في قصر الزاهر أمس، جموع المهنئين بشهر رمضان.

فقد تقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من الشيخ محمد بن راشد المعلا، وأعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، راجين المولى عز وجل أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والرقي واليمن والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو الحاكم، وعدد من الشيوخ، ورؤساء ومديرو الدوائر الحكومية، وكبار المسؤولين.

أم القيوين

كما استقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، بقصر سموه أمس، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، المهنئين بشهر رمضان.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً من المواطنين وأبناء القبائل وأصحاب الشركات العاملة بالدولة ورجال الأعمال والتجار ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة، الذين قدموا لسموه التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، معربين عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة العزيزة. وحضر الاستقبالات، الشيخ حميد بن أحمد المعلا، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.

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