78 % من مستخدمي الطرق يدعمون تطبيق «السرعة الدنيا»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أبدى 78% من مستخدمي الطرق تأييدهم تطبيق منظومة «السرعة الدنيا» على طريق الشيخ محمد بن راشد بالاتجاهين على المسارين السريعين، وذلك وفقاً لنتائج استبانة أجرتها شرطة أبوظبي لمتابعي حساباتها بشبكات التواصل الاجتماعي باللغتين العربية والإنجليزية.

وأوضح العميد محمد علي المهيري مدير إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي أن النسبة العامة لمؤيدي تطبيق منظومة السرعة الدُنيا 78% من الناطقين باللغتين العربية والإنجليزية.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بقياس أثر تطبيق الأنظمة واللوائح المرورية الجديدة بهدف الوقوف على انطباعات الجمهور وقياس مدى الرضا تجاه الجهود التطويرية المستمرة وضمان تعزيز جودة الحياة للمجتمع مشيداً بالتجاوب الكبير للمتابعين، مع استطلاعات الرأي، التي تجريها شرطة أبوظبي، ما يؤكد الشراكة المجتمعية، ورقي الإحساس بالمسؤولية العامة، لدى جميع أفراد المجتمع.

تفاعل

وذكر أن تفاعل الجمهور مع الاستطلاعات يؤكد نجاح المنظومة الإعلامية لشرطة أبوظبي في الوصول بشكل واسع وفعال إلى جميع شرائح المجتمع وتفاعل الجمهور مع الرسائل والحملات الإعلامية التي تنشرها شرطة أبوظبي بشكل متواصل لرفع وعي السائقين وتعريفهم بالنظم واللوائح المرورية وتحفيز السلوكات الإيجابية لمستخدمي الطرق وتعزيز منظومة الأمن والسلامة في الطرق.

وعن أهمية تطبيق منظومة «السرعة الدُنيا» أوضح المقدم الدكتور المهندس إبراهيم خلفان الشامسي من إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق في مديرية المرور والدوريات أن الهدف من تفعيل السرعة الدُنيا تعزيز سلامة السائقين وإلزام المركبات البطيئة السير في الحارات اليمنى وإفساح الطريق دائماً للمركبات القادمة من اليسار، ما يُسهم في رفع مستويات السلامة المرورية عبر وجود اختلاف هامشي لا يتجاوز 20 كم/‏‏ ساعة بين المركبات ما يقلل من شدة الحوادث المرورية لدى وقوعها.

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