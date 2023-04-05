«نقل عجمان» تدرب 3703 سائقين ومشرفين لتعزيز السلامة

المصدر: (عجمان – البيان)

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كشفت هيئة النقل بعجمان عن تدريب 3703 متدربين من سائقي مركبات الأجرة وسائقي الحافلات المدرسية ومشرفي الحافلات المدرسية خلال عام 2022، وتسعى الهيئة من خلال برامجها التدريبية إلى تمكين السائقين من تقديم خدمات استباقية ذات جودة عالية لمستخدمي خدمات منظومة النقل في إمارة عجمان.

وقالت رشا خلف الشامسي المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات المساندة إن سائقي منظومة النقل يخضعون لدورات تدريبية مكثفة لتقديم تجربة نقل متميزة للمستخدمين، بالإضافة إلى ضمان سلامة طلاب المدارس مما يسهم في تطوير منظومة النقل في الإمارة، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي تضمن تدريب 1351 سائقاً لمركبات الأجرة و1258 سائقاً لحافلة مدرسية و1094 مشرفاً لحافلة مدرسية بواقع 18943 ساعة خلال العام الماضي.

وأكدت أن الهيئة تولي تدريب السائقين اهتماماً كبيراً، وذلك من خلال انتهاج أساليب متطورة ومتقدمة في تدريب وتبني أفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجال التدريب والتأهيل والاستفادة من الخبرات المتاحة في القطاع الحكومي من خلال تعزيز الشراكات في تنظيم عمليات النقل في الإمارة.

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