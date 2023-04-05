«كهرباء الشارقة» تنال شهادة الأيزو في إدارة نظام الابتكار

المصدر: (الشارقة- البيان)

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حصلت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، على شهادة الأيزو لإدارة نظام الابتكار ISO 56002:2019، بعد اجتيازها مراحل التدقيق بنجاح، وفقاً لمتطلبات مواصفة نظام الابتكار، والتي تتبنى أفضل وأحدث الممارسات المتبعة في أساليب إدارة الأفكار والابتكار المؤسسي، وتوفير المتطلبات والتقنيات التي تمكّن جميع الموظفين من استنباط حلول إبداعية للتحديات التي تواجههم، وتحويل تلك الأفكار إلى قيمة عمل ملموسة يمكن قياسها، ودعم الاستفادة من التقنيات الجديدة، والشراكات التي يمكن أن تعطي ميزة تنافسية.

وأكدت عائشة حسين عبد الله مدير إدارة الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، أن تطبيق أنظمة إدارة الابتكار الحديثة، يسهم في تعزيز ثقافة الابتكار والفكر الإبداعي على المستوى الفردي والمؤسسي، ويؤدي إلى تحديث وتطوير آليات العمل بطرق إبداعية، تسهم في الارتقاء بالخدمات بشكل يفوق توقعات المراجعين، وذلك من خلال توظيف سياسات الإبداع والابتكار واستخدام التكنولوجيا، ونشر ثقافة الإبداع بين الأفراد، وتمكينهم لإنجاز أعمالهم بطرق غير تقليدية، بما يتواكب مع توجهات حكومة الشارقة وقيادتها الحكيمة، لنشر وتفعيل مفاهيم التميز والإبداع والجودة في القطاع الحكومي.

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