«كهرباء دبي» تُطلع وفداً بحرينياً على أبرز مشاريع ومبادرات الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، كمال بن أحمد محمد، رئيس هيئة الكهرباء والماء في مملكة البحرين الشقيقة، على رأس وفد رفيع من الهيئة.

وقد حضر اللقاء من جانب هيئة كهرباء ومياه دبي كل من المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج في هيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة، والمهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة، والمهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل.

مشاريع

واستعرض معالي سعيد محمد الطاير أمام الوفد البحريني الزائر أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تقوم بها الهيئة التي تتبنى الاستدامة كجزء من رؤيتها، مؤكداً التزام الهيئة الراسخ بتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً في جميع المجالات.

وأكد معالي الطاير أن الهيئة تعمل على تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، حيث يأتي مجمع «محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية على مستوى العالم في موقع واحد، وفق نظام المنتج المستقل، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، وباستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم، ترجمة لجهود هيئة كهرباء ومياه دبي في تعزيز الاستدامة وتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر. وسيسهم المجمع عند اكتماله في تخفيض أكثر من 6.5 ملايين طن من انبعاثات الكربون سنوياً.

معايير

وقد وضعت الهيئة معياراً عالمياً جديداً من خلال تحقيق أرقام قياسية عالمية في أسعار الطاقة الشمسية (5.6 سنت/‏‏كيلووات ساعة للمرحلة الثانية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات في 2015، و2.99 سنت/‏‏كيلووات ساعة للمرحلة الثالثة بقدرة 800 ميجاوات في 2016)، و7.3 سنت لكل كيلووات ساعة للمرحلة الرابعة بتقنية الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 700 ميجاوات، وهو السعر الأدنى عالمياً بنظام المنتج المستقل.

وتحدث معاليه عن مؤشرات الأداء؛ حيث واصلت نتائج الهيئة خلال عام 2022 تفوقها على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في العديد من المؤشرات، حيث بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في دبي 2.2 %، ونسبة الفاقد في شبكات المياه 4.5 %.

وحققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت دبي متوسط 1.19 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، وحقق قطاع الإنتاج في الهيئة الريادة العالمية في مجال التشغيل والأداء للمحطات التي تعمل بنظام الإنتاج المزدوج للكهرباء والمياه، حيث بلغت نسبة الاستخدام الأمثل للوقود 90 %، وهي ضمن النسب الأعلى عالمياً.

مستقبل

وقام الوفد البحريني بزيارة إلى مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حيث اطلع أعضاء الوفد على أحدث تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة المستخدمة في مشاريع المجمع.

مستقبل

أكد المهندس كمال بن أحمد محمد، رئيس هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين، أن المملكة تضع مستقبل الطاقة النظيفة وتنمية الموارد والاستدامة ضمن أعلى سلم أولوياتها، وقد جاءت الزيارة إلى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لأجل تعزيز سبل التعاون والاطلاع على التجارب الناجحة للدولة الشقيقة التي مرت بها مختلف المشاريع والمبادرات ذات العلاقة بالرؤى المستقبلية للمنطقة في مجالات الطاقة، واستعراض المبادرات التي تقوم بها الهيئة لتحقيق الاستدامة كجزء من رؤيتها، مؤكداً التزام الهيئة الراسخ بالرؤى والأهداف المستقبلية.

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