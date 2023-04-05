شرطة أبوظبي تناقش «الذكاء الاصطناعي» في مؤتمر بأمريكا

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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شاركت شرطة أبوظبي بورقة عمل متخصصة حول «تقدير العمر والتعرف إلى الهوية لبصمة الأسنان باستخدام الذكاء الاصطناعي» في المؤتمر الـ75 للأكاديمية الأمريكية للعلوم الجنائية المقام في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، المختص بمجالات الوقاية من الجريمة، ومكافحة الإرهاب، والاستعراف في الكوارث، والتحقيق في الحوادث، وكشف الاتجار بالبشر.

ويستقطب المؤتمر الخامس والسبعون للأكاديمية الأمريكية للعلوم الجنائية في فلوريدا المجتمع الدولي في البحث والتطوير بمجال العلوم الجنائية من خلال المؤسسات والمنظمات والأفراد بـ900 عرض تقديمي و25 ورشة عمل و86 شركة عارضة للأجهزة والمعدات المختصة على مدى ستة أيام.

وقدم ورقة العمل إدارة الأدلة الجنائية بالتعاون مع أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، بحضور ومشاركة عدد من ضباط شرطة أبوظبي المختصين بمجال العلوم الجنائية، وهم العقيد زينة الهطالي، من الأحياء الجنائية، والمقدم عمار التميمي، من الكيمياء الجنائية، والرائد الدكتور سالم الظهوري، من الطب الجنائي، والنقيب سليمان الطنيجي من البصمة الجنائية، والنقيب خليفة العمري من المستندات الجنائية.

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