مصادرة 755 جهاز إصدار أصوات الطيور في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أسفرت حملة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، التي تنفذها الفرق المختصة في موسم هجرة الطيور البرية 2023، عن مصادرة 755 جهاز إصدار أصوات الطيور، و10 طيور مهاجرة، وتحرير 4 مخالفات بقيمة 40 ألف درهم، وذلك إثر حملاتها المستمرة ضمن حزمة مهماتها وأنشطتها الهادفة إلى حماية البيئة والحفاظ عليها وصون التنوع الحيوي ومكافحة الصيد الجائر.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة: «تجوب الفرق المختصة مختلف المناطق وهي تتابع محاولات البعض القيام بالصيد الجائر واستخدام أدوات وأجهزة لتنفيذ هذه المهمة غير القانونية، وتعمل على مصادرة تلك الأجهزة والمعدات، كما أنها تقوم بحملات توعية بخصوص مخاطر الصيد الجائر للطيور المهاجرة».

ولفتت إلى أن الجولات الميدانية التي نفذتها الفرق المختصة في الحملة الجديدة للعام 2023، نجم عنها مصادر 755 جهازاً من أجهزة تقليد أصوات الطيور، حيث تستخدم تلك الأجهزة في صيد الطيور من خلال جذبها عبر تلك الأصوات التي تصدر عن تلك الأجهزة الممنوع استخدامها وفق القانون.

وأوضح تقرير الفرق أن تاريخ الضبط الأول كان في الثاني من مارس الماضي، ونوع المخالفة هو استخدام أجهزة إصدار أصوات الطيور في المناطق البرية، في منطقة خضيرة، وقد تمت المداهمة بالتعاون مع مركز مليحة، وقيمة المخالفة 10 آلاف درهم.

وفي الثامن من مارس الماضي، ضبطت الفرق مخالفة أخرى، نوعها استخدام أجهزة إصدار أصوات الطيور في المنطقة البرية، بمنطقة البليدة، وتم ضبطه أثناء استخدام الجهاز في المناطق البرية، وكانت قيمة المخالفة 10 آلاف درهم.

وفي 21 مارس أيضاً مخالفتان، الأولى في منطقة سهيلة وقيمتها 10 آلاف درهم، وهي استخدام أجهزة إصدار أصوات الطيور في المزرعة، وجاءت على إثر مداهمة بالتعاون مع شرطة الذيد، والثانية حيازة الطيور البحرية المهاجرة المهددة بالانقراض في منطقة خضيرة، حيث تمت المداهمة بالتعاون مع شرطة مليحة.

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