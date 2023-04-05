خيالة شرطة دبي تنال الاعتراف الدولي من منظمة الخيول البريطانية

المصدر: دبي - البيان

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حصلت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز شرطة الخيالة، على شهادة الاعتراف الدولي من منظمة الخيول البريطانية؛ إحدى أهم المؤسسات المختصة بالجوانب التنظيمية في مجال الفروسية، والأكبر في المملكة المتحدة، وذلك نظير أنظمة العمل الخاصة بتدريب العاملين، وتدريب الخيول، وأنظمة الموارد البشرية، والسلامة المهنية، وإجراءات العمل، وبذلك تكون شرطة دبي أول مؤسسة شرطية في العالم تحصل على هذا الاعتراف الدولي من المنظمة.

وأشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالإنجاز المتميز الذي حققته القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز شرطة الخيالة، موجهاً شكره وتقديره إلى جميع العاملين في مركز شرطة الخيالة، على ما بذلوه من جهود للحصول على شهادة الاعتراف الدولي الخاصة بمعايير الصحة والسلامة وإجراءات العمل، وذلك فيما يتعلق بإدارة الإسطبلات وتشغيلها.

وقال معالي الفريق المري إن حصول شرطة دبي على هذه الشهادة يؤكد حرصها على تطبيق أفضل المعايير والمواصفات القياسية، بما يقودها إلى تحقيق الريادة والتميز المؤسسي في مختلف المجالات، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها لمواءمة كل عملياتها مع توجهات حكومة دبي وقيادتها الحكيمة، للوصول بالعمل الحكومي إلى أرفع مراتب الأداء، بما يساهم في تعزيز مكانة وسمعة دبي في العالم.

إنجاز عالمي

وقال اللواء الدكتور خبير محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، إن هذا الإنجاز العالمي الذي حققه مركز شرطة الخيالة، جاء ثمرة التوجيهات الدائمة والدعم المستمر من قبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، ومتابعه اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، الرامية إلى تحقيق الريادة في العمل المؤسسي.

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