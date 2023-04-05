تفاهم بين «محمد بن راشد للإسكان» و«دبي الإسلامي»

المصدر: دبي – البيان

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وقعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وبنك دبي الإسلامي، أمس، مذكرة تفاهم بتقديم دعم بقيمة 15 مليون درهم لمساعدة الفئات الأكثر حاجة من الأفراد والعائلات من مواطني إمارة دبي، وذلك تزامناً مع شهر رمضان المبارك، لتعزيز الاستقرار للأسر المواطنة.

ونصّت الاتفاقية، التي وُقّعت في المقر الرئيسي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان في دبي، على أن يعمل الطرفان على تقديم خدمات مجتمعية لمختلف الشرائح المستفيدة من دعم المؤسسة، تعزيزاً للاستقرار الاجتماعي، وإحداث تأثيرات إيجابية على حياة المواطنين في الإمارة، إضافة إلى توفير حياة كريمة لهم، وخاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

حرص

وأكدت إدارة بنك دبي الإسلامي حرصها الدائم على بناء المزيد من الشراكات مع مؤسسات القطاع العام في الدولة، وإطلاق مبادرات مجتمعية مشتركة تهدف إلى تسهيل حياة المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم، مشيدة بالاتفاقية والتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في هذا المسعى، والعمل على توفير مستقبل أفضل وحياة كريمة لأبناء الإمارة.

ويهدف الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز جودة حياة المواطنين، بما في ذلك الحصول على مسكن مناسب، والذي يعد مكوناً أساسياً للتقدم والتنمية الشاملة في الدولة، وأساساً للاستقرار الاجتماعي، والجهود التي تبذلها الحكومة في تقديم حلول سكنية تلبي احتياجات المتعاملين من مواطني إمارة دبي، وغيرها من الخدمات التي تصب جميعها في خدمة مواطني الإمارة من الفئات المستفيدة من الاتفاقية.

ودعت المؤسسة الجمهور إلى زيارة موقعها الرسمي على الإنترنت www.mbrhe.gov.ae لمعرفة المزيد عن خدماتها والجهود المستمرة التي تبذلها لتطوير قطاع الإسكان في دبي.

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