«ناسا» تمنح سلطان النيادي شارة «رواد الفضاء الذهبية»

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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نشر سلطان النيادي صورة له على متن محطة الفضاء الدولية، خلال تقليده شارة رواد الفضاء الذهبية التي منحتها له وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، وقال النيادي خلال تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «شرف لي أن أكون جزءاً من هذه المهمة التاريخية التي أمثل فيها بلدي الإمارات، وأن أحصل على شارة رواد الفضاء الذهبية من وكالة ناسا»، فيما تابع: «سأحمل هذه الشارة كعلامة على الالتزام الذي تعهّدت به منذ أن بدأت هذا المسار».

وأوضح سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء لـ«البيان»، أن شارة رواد الفضاء الذهبية يتم منحها للرواد الذين يصلون إلى مستويات متقدمة جداً من التدريبات الاحترافية التي تؤهلهم لتشغيل محطة الفضاء الدولية، وتجعلهم قادرين على التعامل مع كل أقسامها بجدارة، لافتاً إلى أن هزاع المنصوري حصل على هذه الشارة خلال مهمته «طموح زايد» المهمة الأولى.

ولفت إلى أن سلطان النيادي يستحق شارة رواد الفضاء الذهبية بجدارة نتيجة للتدريبات الاحترافية التي حصل عليها خلال السنوات الماضية، وأنه بذلك يرفع سقف الطموحات للأجيال الجديدة، وأنه خير من يمثل الشباب العربي، متمنياً تحقيق أهداف أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب بنجاح والوصول لنجاحات جديدة.

من جهة ثانية تلقى رائدا الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي مايو العام الماضي 2022، «شارة رواد الفضاء» من مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة «ناسا»، بعد إتمام تدريباتهما التي استمرت نحو 20 شهراً، حيث أصبحا حينها جاهزين لتشغيل محطة الفضاء الدولية، وشمل برنامج التدريبات، الذي تلقاه المنصوري والنيادي نفس وحدات ومكونات تدريبات رواد ناسا للفضاء، لتأهيلهما لإدارة مهام مختلفة في محطة الفضاء الدولية، والتدريب على مهمات السير الفضائي خارج المحطة، والبقاء لفترات طويلة في المحطة الدولية، والتدريب على جوانب عدة في نطاق العمليات التي تتم على متنها، فضلاً عن دورات حول المهارات القيادية.



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