حصة بوحميد: نجاح باهر لمهرجان «دبي لأصحاب الهمم» الرمضاني

المصدر: دبي - البيان

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أشادت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة دولة، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، بمهرجان نادي دبي لأصحاب الهمم الرمضاني، وأوضحت أنه فاق التوقعات بزيادة أعداد المشاركين في النسخة الحالية وتنوع أنشطته والمشاركة الخليجية الأولى لعدد من المتنافسين في مسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم، خاصة أن المهرجان يستهدف كل فئات «أصحاب الهمم»؛ ما كان له المرود الإيجابي على فعالياته المتنوعة. جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لمعالي حصة بوحميد لفعاليات المهرجان الرياضية والثقافية والمجتمعية مساء أول من أمس، والتي بدأتها بمشاهدة بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة ضمن دورة ند الشبا الرياضية التي يستضيفها النادي.

والتقت معاليها عدداً من أبطال النادي، مطلعة على مبادرات «أصحاب الهمم» المختلفة، أعقب ذلك زيارتها للمجلس الرمضاني، الذي ظل يجذب أولياء الأمور، والذي يضم العديد من الفعاليات، أبرزها اكتشاف مواهب أصحاب الهمم وفقرات مسرحية ومسابقات يومية.

وثمنت حرص أولياء أمور «أصحاب الهمم» والأسر على متابعة فعاليات المهرجان، الذي يحتوي على أنشطة حافلة في هذا الشهر الفضيل، معربة عن سعادتها بالتواجد في هذا المهرجان الرمضاني الذي جمع العديد من الأسر؛ ما كان الأثر الكبير في تحقيق النجاح المنشود خلال نسخه المختلفة.

ومن جانبه وصف ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، الزيارة بالمثمرة والإيجابية، والتي أكدت التواصل بين المسؤولين والمجتمع ومؤسساته.

وقال: إن الزيارة أسعدت «أصحاب الهمم»، وأولياء أمورهم؛ ما كان له الأثر الكبير في نفوسهم في ظل هذا الاهتمام الذي يحظون به من القيادة الرشيدة لمواصلة مسيرة العطاء في جميع مناحي الحياة.

ومن ناحيته أعرب ماجد العصيمي، المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، عن سعادته بزيارة معالي الوزيرة، واهتمامها بتفاصيل أنشطة النادي المتنوعة، التي يستفيد منها كل فئات «أصحاب الهمم» وأسرهم.

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