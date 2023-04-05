روح دبي.. «فرجان دبي» و«الاتحادية للشباب» تنظمان «إفطار القيم»

المصدر: دبي - نورا الأمير

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نظمت مبادرة «فرجان دبي»؛ المؤسسة الاجتماعية التطوعية، التي تهدف إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين سكان الأحياء في دبي من المواطنين، بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة الاتحادية للشباب، إفطاراً جماعياً، ضمن مأدبة «إفطار القيم الإماراتية»، في منزل الشاعر محمد بن سعيد بالهلي، شارك فيه 40 مقيماً من الجنسية الأمريكية والأسترالية والهندية، و5 من المسلمين الجدد من مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، في تجسيد حي لروح التآخي والمحبة، في ظلال روحانية الشهر الفضيل.

قيم

وقالت علياء الشملان مؤسس ومدير عام «فرجان دبي»، أن إفطار القيم، هي مبادرة يتم تنظيمها بشكل سنوي في الشهر الفضيل، ضمن البرنامج الوطني لقيم شباب الإمارات، برعاية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، مشيرة إلى أن مشاركة «فرجان دبي»، تأتي ضمن سلسلة البرامج والفعاليات التي تقيمها، من أجل تكريس أواصر الألفة والتآخي بين أفراد المجتمع، وتعزيز قيم التضامن والتكافل المجتمعي، وتأكيد روح التعاضد، والتي تتجلى في أروع صورها خلال الشهر الفضيل، لافتة إلى أن الفعالية صاحبها بعد تناول وجبة الإفطار مسابقات، وإلقاء شعر وجلسة حوارية.

وأكدت الشملان سعادتهم للوجود في قلب هذه الفعالية، التي تتقاطع مع أهدافهم الرامية إلى تعزيز قيم التكافل والتلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، والتركيز على السنع الإماراتية والهوية الوطنية، من خلال الأنشطة والبرامج والمبادرات والفعاليات التي يتم تنفيذها بشكل متواصل، معبرة عن سعادتهم بوجود عدد من المقيمين الأجانب الذين يتقنون الحديث باللهجة الإماراتية في «إفطار القيم».

وشددت على أهمية هذه المبادرات في تحفيز ونشر ثقافة العطاء والعمل الخيري، وغرس المودة ضمن أجواء تكرّس مفهوم التآلف والترابط الاجتماعي.

تمكين

يذكر أن لدى «فرجان دبي»، التي تم تدشينها، أكثر من 96 ألف متابع، عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيما يتضمن فريق العمل 31 عضواً رئيساً، و450 متطوعاً منتسباً، و15 عضو فريق للمحتوى المرئي، وتهدف المبادرة إلى تمكين المجتمعات المحلية في الأحياء السكنية في دبي، وتعزيز التواصل والثقة بينها وبين المؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك عبر تحفيز روح التطوع، والمساهمة المجتمعية، لخلق حراك مجتمعي يرتقي بجودة الحياة، ويعزز السلوكيات والقيم الإيجابية في المجتمع، كما تسعى «فرجان دبي»، إلى ترسيخ قيم التكافل والتواصل المجتمعي بين الأحياء، ودعم جهود الجهات الحكومية، إلى جانب تكريس القيم التراثية والسنع الإماراتية، وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأبناء.

وتعمل المبادرة من خلال 4 محاور رئيسة، تنضوي تحتها تتضمن تمكين فئات المجتمع عبر نشر ثقافة التطوع، وتكوين جسر تواصل بين المؤسسات الحكومية والمجتمع، ومساعدة القطاع الخاص لخلق مشاريع وبرامج دعم مجتمعية، علاوة على العمل على برمج مخصصة لدعم المجتمع من فرجان دبي.

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