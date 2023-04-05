روح دبي.. 10 آلاف وجبة إفطار توزعها «جمارك دبي» في رمضان

المصدر: دبي - البيان

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تواصل جمارك دبي تنفيذ مبادرة «سواعد الفرضة» وتوزيع وجبات إفطار على مرتادي الطرق الرئيسية قبيل أذان المغرب، وذلك انطلاقاً من تعزيز التواصل والتراحم بين جميع أفراد المجتمع، ودعماً للمسؤولية المجتمعية المستدامة في الدائرة، يأتي ذلك تعزيزاً لمبدأ المشاركة والتعاضد لإسعاد المجتمع، حيث تُعد «سواعد الفرضة» واحدة من سلسلة المبادرات المجتمعية المستدامة التي أطلقتها جمارك دبي خلال شهر رمضان المبارك.

وتستهدف المبادرة التي يشرف عليها فريق غياث التطوعي بجمارك دبي، توزيع 10000 وجبة على مرتادي الطرق الرئيسية طوال الشهر الفضيل بمنطقة ميناء راشد بواقع 2500 وجبة كل يوم سبت، ففي الأول من أبريل شارك نحو 150 متطوعاً من جمارك دبي وأسرهم ومن كليات التقنية العليا وكذلك عدد من أصحاب الهمم من مركز المشاعل الإنسانية وجمارك دبي، بالإضافة إلى مشاركة الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، كما شارك في توزيع الوجبات أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية (مكلف)، ويوسف الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع المتعاملين (مكلف)، كما شارك في الفعالية وفد من القنصلية الإندونيسية في دبي ضم ويكاكسونو قنصل شؤون القنصلية، وبانو مصطفى ضابط شؤون القنصلية.

وقال أحمد محبوب مصبح: تحرص جمارك دبي على تنظيم العديد من المبادرات التطوعية الخيرية، وتضعها ضمن خططها الاستراتيجية في المسؤولية المجتمعية، للإسهام في تحقيق مبدأ التكافل والتضامن المجتمعي، وتعزيز مشاعر البذل والعطاء الذي أمر به ديننا الحنيف واتسم به مجتمع الإمارات، بما ينسجم ذلك مع توجهات حكومة دولة الإمارات.

وأكد مدير عام جمارك دبي، مدى حرص الدائرة على تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية في المجتمع، وبث روح التطوع والمشاركة الإيجابية لدى الموظفين وإبراز دور الدائرة في مجال العمل المجتمعي والخيري، وذلك للارتقاء بمستوى سعادة المجتمع، حيث عززت جمارك دبي جهودها في دعم وتنفيذ المبادرات المجتمعية المستدامة خلال العام 2022، حيث نجحت الدائرة في تنفيذ 180 مبادرة مجتمعية وتطوعية، استفاد منها ما يقارب من 96 ألف مستفيد من كل شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن التوسع في النشاطات الخيرية في شهر رمضان يعكس التراحم والتواد ويعزز قيم العمل الإنساني والتطوعي.

وأثنى المدير العام لجمارك دبي على جهود فريق غياث التطوعي في إثراء البرامج والأنشطة المجتمعية في الدائرة، من خلال الاستمرار في ممارسة الأعمال الخيرية لا سيما في هذا الشهر الفضيل الذي يتضاعف فيه الأجر والثواب، وكذلك تقديم يد العون والمساعدة لكل محتاج.

وساهم في دعم مبادرة «سواعد الفرضة» عدد من الرعاة منهم شركة هوتباك، وشركة البراري، وكليات التقنية العليا بدبي.

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