تعاون بين «مبادلة للرعاية» و«الإمارات الطبية»

المصدر: أبوظبي - وام

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وقعت مبادلة للرعاية الصحية، شبكة مرافق الرعاية الصحية المتكاملة عالمية المستوى، وجمعية الإمارات الطبية، المنظمة غير الربحية المصممة لتلبية احتياجات الأطباء والمتخصصين الصحيين المساعدين في الدولة، مذكرة تفاهم للعمل معاً على تطوير الفرص البحثية والتعليمية في المجال الطبي في الدولة، في خطوة تمثّل محطة مهمة في مسيرة المؤسستين للمساهمة في تعزيز منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي.

وبموجب المذكرة ستتعاون مبادلة للرعاية الصحية مع جمعية الإمارات الطبية لإطلاق البرامج المشتركة ومراكز التدريب وتطوير المواد التعليمية، وستعملان معاً على تعزيز فرص التعليم والبحوث الطبية مع التركيز بشكل خاص على تحسين برامج التطوير المهني المستمر عبر مختلف التخصصات، بهدف الارتقاء بالخبرات والقدرات المحلية.

وقال حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية: «يسرنا التعاون مع جمعية الإمارات الطبية للنهوض بالتعليم والبحوث الطبية في الدولة، ويأتي هذا التعاون انطلاقاً من سعينا المتواصل لتطوير قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات والمنطقة مع التركيز على التطوير المستمر للقدرات الطبية».

من جانبها قال الدكتورة موزة عبدالله الشرهان، رئيس جمعية الإمارات الطبية: «يسعدنا التعاون مع مبادلة للرعاية الصحية للعمل على الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات؛ إذ نهدف للمساهمة بشكل فاعل ومستمر في تطوير نوعية خدمات الرعاية الصحية المقدمة في الدولة من خلال المشاركة بدور أساسي في الحياة المهنية لكل طبيب».

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